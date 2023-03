Com 718 novas vagas de trabalho, Rondonópolis é a cidade que mais gera empregos em MT

Rondonópolis foi a cidade de Mato Grosso que mais gerou empregos no mês de fevereiro. Foram abertas na cidade 718 novas vagas de trabalho com carteira assinada em fevereiro. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) e foram divulgados nesta quarta-feira (29) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No mês foram registradas 4.607 admissões e 3.889 desligamentos.

O resultado de fevereiro é praticamente igual ao registrado em janeiro, quando foram criadas 715 vagas de emprego com carteira assinada. Nos dois primeiros meses de 2023, Rondonópolis abriu um total 1.433 vagas de trabalho e também é o município que mais gerou emprego em Mato Grosso no primeiro bimestre do ano.

Com a criação de 718 vagas de emprego em fevereiro, Rondonópolis gerou no último mês mais empregos do que a capital Cuiabá, com 652 vagas criadas, Sinop, com 310 e Primavera do Leste, com 246.

No primeiro bimestre do ano, Rondonópolis abriu mais vagas que Sorriso, que criou 1.130 vagas de emprego; Cuiabá, que abriu 1.086 vagas; e Sinop, com 974.

Mais uma vez o setor de serviços foi o responsável pela abertura do maior número de vagas de trabalho. O saldo do setor em fevereiro foi 315 novos postos de trabalho. Atualmente, o setor conta com 31.040 trabalhadores formais e é o que mais emprega formalmente em Rondonópolis.

Na sequência, vem o setor da construção civil, que criou no mês 227 novas vagas de emprego com carteira assinada. A construção civil emprega hoje na cidade 5.592 pessoas.

Também com saldo positivo em fevereiro, o comércio promoveu a abertura de 127 novas vagas de trabalho formal. O setor é o segundo que mais emprega em Rondonópolis, contando, atualmente, com 19.222 trabalhadores empregados com carteira assinada.

Assim como os demais, os setores da indústria e da agropecuária fecharam o mês de fevereiro com saldo positivo de 25 e 24 novas vagas criadas respectivamente. A indústria é hoje o terceiro setor com maior número de empregados com um total de 10.034 e a agropecuária emprega 3.077 trabalhadores.