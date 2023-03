Com cirurgia no tornozelo, Neymar fica fora por quatro meses e não joga mais temporada europeia

A temporada 22/23 acabou para Neymar Jr. O PSG anunciou, em comunicado oficial divulgado nesta segunda-feira (6), que o brasileiro será submetido a uma cirurgia no tornozelo direito nos próximos dias e será desfalque por até quatro meses.

Na nota, o clube francês afirma que a equipe médica recomendou a operação em decorrência “dos vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos” do jogador.

A cirurgia será realizada nos próximos dias no hospital Aspetar, em Doha, no Catar. O centro hospitalar faz parte da Autoridade de Investimento do Catar, órgão estatal do país, que também tem ligações com o fundo que investe no PSG.

O desfalque do jogador vem no pior momento possível para a equipe parisiense, que precisa reverter a derrota no jogo de ida contra o Bayern de Munique para se classificar às quartas de final da Liga dos Campeões. O jogo da volta acontece nesta quarta-feira (8).

Confira a nota na íntegra:

Neymar Jr. teve vários episódios de instabilidade do tornozelo direito nos últimos anos. Após sua última entorse, sofrida em 20 de fevereiro, a equipe médica do Paris Saint-Germain recomendou uma operação de reparação ligamentar, a fim de evitar um grande risco de recorrência. Todos os especialistas consultados confirmaram essa necessidade.

Essa cirurgia será realizada nos próximos dias no Hospital Aspetar, em Doha.

Espera-se um atraso de 3 a 4 meses antes de seu retorno aos treinos coletivos.

O camisa 10 do PSG sofreu uma torção no tornozelo direito durante um jogo do Campeonato Francês, contra o Lille, no dia 19 de fevereiro.

O atacante se machucou no início do segundo tempo, quando, ao dipsutar a bola com um adversário, pisou de mal jeito e sentiu a lesão. Na sequência, o brasileiro deixou o campo chorando.

A mais recente lesão de Neymar é a mesma sentida na Copa do Mundo, quando ele perdeu duas partidas do Brasil pela fase de grupos.