Com pneumonia, Lula vai focar em agendas internas durante a semana

Após cancelar a viagem que faria para a China neste final de semana, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deve retomar as agendas de forma interna durante a semana, no Palácio da Alvorada, residência oficial do chefe do Executivo, em Brasília.

Apesar de focar em agendas internas, Lula deve acompanhar de perto a semana no Congresso Nacional, isso porque há previsão de uma força-tarefa para a votação de medidas provisórias do governo. As votações vão ocorrer em meio a uma briga entre os presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, quanto ao modo de análises das medidas provisórias.

O governo teme que, diante do atrito, decisões importantes percam a validade, como a reestruturação das pastas ministeriais e as novas regras para o Bolsa Família, o Minha Casa, Minha Vida e o Mais Médicos. Ao todo, 12 MPs deste governo sofrem esse risco.

Saúde

Lula está de repouso no Palácio da Alvorada após ter sido diagnosticado com broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A. A doença fez o governo brasileiro cancelar a viagem à China, que aconteceria neste final de semana. A decisão foi comunicada às autoridades chinesas, com a reiteração do desejo de marcar uma visita em uma nova data.

Inicialmente, o embarque estava previsto para sexta-feira (24). Após ter sido avaliado por uma equipe médica, o Palácio do Planalto remarcou a viagem para domingo (26). No entanto, quando ele passou por uma nova consulta, o grupo que cuida da saúde do presidente reforçou a necessidade de repouso.