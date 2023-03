Conferência Municipal de Saúde de Rondonópolis inicia nesta quinta-feira (16)

A coordenação da 11ª Conferência Municipal de Saúde de Rondonópolis inicia as atividades nesta quinta-feira (16) com a realização das Pré-conferências. Marcadas para às 19h de quinta, elas vão acontecer simultaneamente em três regiões da cidades, na Umei Natália Máximo Lima no bairro Vila Rosely (região da Vila Salmen), na Associação de Moradores da Vila Operária e na praça Zumbi dos Palmares (Praça CEU) na região da Sagrada Família.

“Toda a população está convidada e deve participar das discussões em torno de como estão sendo desenvolvidas as políticas públicas de saúde no município de Rondonópolis”, conclama o coordenador da Conferência, Leonardo Campos. Segundo ele, a participação da população usuária do Sistema Único de Saúde (SUS) é imprescindível.

As Pré-conferências são uma oportunidade da população de participar, opinando sobre a prestação do atendimento do SUS no município, indicando como pode ser melhorado. Por isso, são realizadas ao mesmo tempo em regiões distintas da cidade para que mais pessoas possam participar.

Na zona rural as pré acontecem no dia 18 de março, sábado, às 14 horas no centro comunitário da Nova Galiléia e na Escola Municipal do distrito de Boa Vista.

As pautas levantadas nas Pré-conferências serão discutidas posteriormente no evento principal onde serão elaboradas propostas que vão balizar as politicas públicas em saúde para os próximos anos. Com a temática ‘Garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia’, a 11ª Conferência Municipal da Saúde vai acontecer no dia 28 de março na sede da União Rondonopolitanas de Associação de Moradores de Bairros (Uramb).