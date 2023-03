Confira 4 dicas para aproveitar festivais de música sem colocar a saúde em risco

O Lollapalooza, o maior festival de música alternativa do país, está se aproximando. Dos dias 24 a 26 de março, os fãs poderão desfrutar de muita música, dança, comida e bebida. No entanto, para curtir o evento de verdade, é necessário prestar atenção na alimentação, na hidratação, no conforto das roupas e sapatos, além de reservar um tempo para descansar. Confira as dicas:

Hidratação é fundamental!

Segundo a Dra. Sara Morhbacher, clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a maior preocupação deve ser com a hidratação, especialmente para aqueles que vão curtir os shows sob o sol. “É preciso beber muita água, de boa procedência, e evitar o compartilhamento de garrafas com outras pessoas. Além disso, é recomendado evitar o consumo excessivo de bebidas alcoólicas, já que elas podem contribuir para a desidratação”, explica.

A especialista também destaca a importância de prestar atenção na quantidade de cafeína consumida em energéticos, já que o excesso aumenta a chance de arritmias cardíacas, principalmente para quem tem predisposição.

Comida para dar energia

Para garantir energia durante os shows, é recomendado consumir comidas leves, como saladas e frutas, ou alimentos menos gordurosos e de fácil digestão. “Então, a dica é comer alimentos compostos basicamente por carboidratos, de fácil digestão e proporcionam maior conforto durante o show, além de evitar frituras e alimentos com muito queijo, que são mais pesados”, ressalta.

É importante prestar atenção nas condições de higiene dos estabelecimentos onde você vai comprar sua comida, garantindo que estejam limpos e com alimentos em boas condições de conservação e dentro dos prazos de validade.

Roupas confortáveis

Para a médica, o conforto é a chave para ter uma experiência agradável. Isso significa que é essencial evitar peças apertadas e sapatos que machucam os pés ou com salto, que podem causar lesões. E optar por roupas leves que permitam a transpiração do corpo, especialmente se o festival ocorrer em dias quentes. “Se tiver sol é aconselhável usar protetor solar e algum tipo de cobertura física, como chapéus e bonés”, completa.

Outra dica, é montar um kit de primeiros socorros com medicamentos básicos para prevenir ou tratar eventuais dores de cabeça, musculares e outros imprevistos.

Descansar faz parte do show

Mesmo que o Lollapalooza seja uma maratona de shows e atividades intensas, é necessário que o público cuide do seu corpo e bem-estar. “O ideal é não negligenciar o sono e dar um tempo para descansar e recuperar as energias. Afinal, uma experiência completa em um festival depende não só da música e diversão, mas também do cuidado com a saúde física e mental”, explica a médica.

Com essas dicas, o público do Lollapalooza pode garantir uma experiência inesquecível e segura durante os dias de festival.