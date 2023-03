Confira 5 motivos para viajar mais em 2023

Viagem é terapia. Melhora o humor, expande conhecimentos e faz bem para corpo e alma. E, acredite, uma viagem pode ser absolutamente transformadora! Exemplo disso é a história da americana Elizabeth Gilbert, autora do livro Comer, Rezar, Amar.

Na obra, após uma crise existencial, Elizabeth relata sua jornada de autodescoberta ao passar um ano visitando três países: a Itália, pelo prazer; a Índia, pela devoção; e a Indonésia, pelo equilíbrio. Durante toda a leitura, acompanhamos a autora em um processo de cura e evolução pessoal que causa profundas transformações em sua vida.

Esses momentos plenos de lazer e contemplação são mesmo capazes de criar um novo eu, estimulando o potencial criativo e a expansão da mente. Tudo de bom, né? E, se restou alguma dúvida de que somos feitos de viagens, confira a seguir, 5 bons motivos para planejar seu próximo destino, listados por Silvio Sallowicz, CEO da Duo & Ecco:

1) Melhora da saúde física e mental

Existem estudos que comprovam o impacto positivo das viagens sobre a saúde cardíaca, proporcionando uma redução no risco de infarto e no desenvolvimento da ansiedade. Quando você viaja, pressiona um “botão de reinicialização” para corpo e mente, o que traz energias renovadas quando você retorna às atividades regulares. Lembre-se que a saúde de corpo e mente está intimamente conectada e, dessa forma, as viagens têm efeitos benéficos para o bem-estar geral.

2) Desenvolve suas habilidades de comunicação

Quando viaja para outro país, você interage com pessoas que não estão familiarizadas com seu idioma, cultura ou costumes. Portanto, muitas vezes você vai se ver em situações em que precisa se comunicar em uma língua estrangeira ou precisará encontrar maneiras criativas de ilustrar pensamentos sem a ajuda de palavras. E isso tudo reflete em maior desenvoltura e flexibilidade nas comunicações.

3) Ensina novas culturas e costumes

Viajar não apenas nos ajuda a abraçar as diferenças culturais, sociais e raciais, mas também aumenta nossa tolerância em relação a condições difíceis e incertezas. Afinal, quando nos lançamos em uma localidade desconhecida ou menos desenvolvida, por exemplo, começamos a nos tornar mais receptivos.

4) Oferece novas experiências

Cada viagem que você realiza enriquece sua bagagem. Isso ocorre porque, quando você viaja, experimenta coisas que nunca poderia encontrar em casa. Visita belos lugares e paisagens, conhece outros viajantes e habitantes locais, entrega-se à cultura do ambiente, etc. Mas não só: também há momentos em que você precisa lidar com situações, problemas e desafios desconhecidos. E as habilidades e experiência que você ganha nesse contexto proporcionam benefícios para toda a vida!

5) Desperta novos propósitos

Para algumas pessoas, viajar pode ser uma experiência de mudança de vida. Se você está em uma fase de transição importante e precisando tomar decisões, viajar é uma lufada de ar fresco para desacelerar as coisas e lhe dá tempo para reflexões. Você certamente terá mais facilidade em lidar com seus problemas depois de recarregar as baterias e relaxar um pouco.