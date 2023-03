Confira 5 sugestões de vinho tinto para apreciar durante o outono

Fim do verão, chegada do outono. O calorão dá uma trégua e entra em cena temperaturas mais amenas, principalmente no Centro-Sul do Brasil. É o momento de tirar alguns casacos do armário e fazer as pazes com os vinhos tintos, que nos dias quentes tendem a dar lugar aos vinhos mais leves e refrescantes.

“No outono, as pessoas voltam a apreciar vinhos tintos, pois são mais estruturados e encorpados, o que permite também harmonizar melhor receitas com sabores intensos, como massas recheadas ou carnes assadas”, aponta Thamirys Schneider, sommelière da Wine.

Que tal aproveitar o Outono para conhecer vinhos novos, sair da mesmice e expandir o paladar? A sommelière selecionou alguns vinhos que não podem ficar de fora da sua lista, seja pela uva, região ou tipo de produção. São exemplares que merecem entrar no seu repertório e que com certeza vão te surpreender!

Um Tannat descomplicado

A primeira sugestão é o Josefa Cabernet Franc Tannat 2020. Elaborado pela Família Traversa, uma vinícola ambientalmente amigável e sustentável em seus métodos de produção, recebeu 90 pontos James Suckling e 90 pontos Tim Atkin MW. Os vinhedos estão localizados no sul do Uruguai, na cidade de Paso Cuello, no departamento de Canelones, num terroir com alto potencial para a obtenção de uvas maduras de grande riqueza em cor, polifenóis e estrutura. O resultado é um vinho bem estruturado e com taninos delicados, um exemplar com perfil jovem, descomplicado, com caráter bastante frutado e que entrega agradável frescor.

Um Carignan chileno

Há um terroir chileno que produz um vinho com uvas Carignan que é um espetáculo e você precisa conhecer. É o vinho Alma Tierra D.O. Valle de Curicó Carignan 2022, elaborado por Viñedos Villaseñor. Trata-se de uma empresa familiar que desenvolve vinhos que englobam as características diferenciadas do vales do Chile e trazem como compromisso a produção sustentável em harmonia com o meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico da comunidade local. Este Carignan é composto por uvas provenientes da D.O. Valle de Curicó, região localizada na parte central do país, um dos principais e mais antigos centros vinícolas do país e reconhecido mundialmente pela produção de vinhos de alta qualidade. É um rótulo estiloso e descomplicado que agrada os mais exigentes paladares, por ser frutado, intenso, redondo e muito saboroso.

Um italiano surpreendente

Primitivo del Salento é uma IGT (Indicação Geográfica Típica) de Salento, localizada na região quente da Puglia, ao sul da Itália, é famosa pela uva Primitivo, uma variedade que apresenta expressivos aromas frutados e picantes e, na boca, é macio e elegante. Para conhecê-la, vale apreciar o Lianto I.G.T. Salento Primitivo 2020, um vinho elaborado exclusivamente com essa uva produzido pela vinícola italiana Schola Sarmenti, que é moderna e sustentável e apresenta criações inspiradas no sol da terra de Salento e na natureza mediterrânea, onde as uvas são cultivadas de maneira orgânica e sem o uso de fertilizantes químicos. A proximidade com o mar traz uma brisa que refresca as vinhas e contribui para a lenta maturação das uvas, preservando, assim, a acidez e a concentração de aromas e sabores. A cada gole, uma surpresa!

Um elegante blend francês

Da França, a recomendação é o Solis Terra Plan de Dieu A.O.P. Côtes du Rhône Villages 2019, um corte clássico do Rhône, o famoso GSM (Grenache, Syrah e Mourvèvre), um blend que você precisa conhecer. A denominação de origem Côtes du Rhône Villages possui regras mais restritas que resultam em vinhos que exibem aromas e sabores mais distintos e concentrados. É um exemplar com aromas acentuados de frutas vermelhas e notas picantes, além de pigmentação profunda e típica dos blends da região. Na boca, é intenso, com taninos presentes e final persistente. Sem dúvida, é um francês expressivo e elegante!

Um Graciano que emociona

Uma uva que não pode faltar na sua expansão do paladar nessa temporada de outono é a Graciano, uma casta espanhola cheia de personalidade e charme. O Finca Valcendon Colección 7 Parcelas D.O.Ca. Rioja Graciano 2020 é uma bela escolha para isso. Ele vai te surpreender e instigar a conhecer cada vez mais sobre esta uva. Elaborado pela Bodegas D. Mateos, uma vinícola que estimula as emoções através dos seus vinhos, na D.O.Ca. Rioja, na Espanha, este vinho descansa cinco meses em barricas de carvalho francês para arredondar os taninos, agregar corpo e ganhar complexidade de aromas e sabores. Com notas de frutas vermelhas maduras, toques balsâmicos e de tosta, possui taninos presentes e equilibrados, além de proporcionar um paladar volumoso e saboroso. Vinho perfeito para paladares exigentes e que apreciam novidades.