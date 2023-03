Confira essas opções nutritivas para comer em meio à rotina agitada

Quem tem uma rotina agitada não precisa abrir mão de uma alimentação saudável. Segundo Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti, petiscos bem escolhidos podem ajudar a manter uma dieta nutritiva no caso de perder a hora das refeições principais ou estar na rua e não ter onde comer de maneira balanceada, além de serem uma ótima opção para uma reunião com amigos ou aquela pausa para relaxar. Também combinam com momentos em família, como um passeio no parque, uma viagem de carro ou um filme no meio da tarde.

“Os petiscos podem fazer parte da rotina saudável de alimentação como refeições intermediárias. Na escolha, é importante priorizar o consumo de alimentos leves e que ofereçam nutrientes para nosso corpo, evitando ao máximo alimentos processados, como biscoitos e bolachas, por exemplo. Petiscos à base de “comida de verdade” sempre serão mais indicados. Frutas, oleaginosas, azeitonas, palmito, tomate-cereja e vegetais, além de queijos, são boas e práticas opções”, ensina a nutricionista.

Para ter na bolsa ou no carro, ou levar para consumir durante um passeio, os mais indicados são os petiscos que não precisam de refrigeração, como biscoito de arroz, grissini, torradinhas, algumas frutas e oleaginosas.

Para encontros com amigos ou para consumo em casa na hora de assistir a um filme ou fazer uma pausa, Renata listou opções que agradam ao paladar e são nutritivas:

Petiscos à base de vegetais: palitinhos de cenoura e de pepino, tomate-cereja, milho cozido, espetinhos de vegetais assados, palmito temperado com orégano.

Petiscos à base de frutas: frutas in natura, salada de frutas, espetinhos de frutas.

Oleaginosas: amêndoas, avelãs, nozes, amendoins, castanhas, pistaches.

Petiscos proteicos: iscas de carne e de frango grelhadas, ovinhos de codorna cozidos, tofu grelhado, queijos, pastinha de ovos, patê de frango, de atum ou de sardinha.

Petiscos ricos em carboidratos: biscoito de arroz, torradas, barquinhas, croutons, grissinis, pão sírio, pão sueco.

Pastinhas que podem acompanhar: pasta de azeitona, queijos boursins, patês caseiros, creme de queijos, homus, babaganoush, pasta de soja temperada.

E se bater a famosa “fominha” antes de dormir, a nutricionista recomenda petiscos que ajudem na saciedade, como queijos e oleaginosas. Porém, alerta que o ideal sempre será melhorar a qualidade do jantar para evitar sentir fome mais à noite.

A nutricionista ensina 6 receitas de petiscos saudáveis e práticos para ajudar a manter uma dieta nutritiva. Confira!

BARQUETE RECHEADA

20 barquetes para rechear

1 xícara de chá de creme de ricota

30g de queijo gorgonzola bem picadinho

½ xícara de chá de damascos

Nozes para finalizar

Modo de preparo:

Faça uma pastinha com o creme de ricota, o queijo gorgonzola e o damasco picado. Recheie cada barquete com a pastinha e finalize com uma noz em cada unidade. Deixe na geladeira por 30 minutos antes de servir

PASTINHA DE OVOS

2 ovos cozidos

2 colheres de sopa de creme de ricota ou pasta de soja

1 colher de chá de orégano

Modo de preparo:

Corte os ovos cozidos em pequenos pedaços, tanto a clara quanto a gema. Adicione o creme de ricota e o orégano. Misture bem e amasse levemente os pedaços de ovos até formar uma pasta. Sirva com biscoito de arroz, torradas, grissinis, pão sírio, pão sueco, palitinhos de cenoura ou de pepino.

ESPETINHO DE FRUTAS

1 xícara de chá de uvas roxas sem semente

1 xícara de chá de manga picada

1 xícara de chá de kiwi picado

1 xícara de chá de morango picado

1 colher de sopa de pasta de castanha de caju

1 colher de café de cacau em pó

1 colher de sopa de mel

3 colheres de sopa de água

Espetinhos para montagem

Modo de preparo:

Prefira espetos não muito grandes para que a fruta não precise ser cortada em cubos grandes. Corte a manga, o kiwi e o morango em pedaços aproximadamente do mesmo tamanho. Monte os espetinhos com um cubinho de cada fruta e as uvas. Faça uma calda misturando a pasta de castanha, o cacau em pó, o mel e a água. Regue os espetinhos com a calda e sirva em seguida.

PALMITO TEMPERADO

1 vidro de palmito

Ervas

Orégano

Azeite

Modo de preparo:

Corte o palmito em rodelas ou cubos e tempere com as ervas e orégano. Regue com azeite, se preferir, e sirva.

ISCAS DE MIGNON

200g de iscas de filé mignon

1 colher de chá de lemon pepper

Sal a gosto

Pães

Modo de preparo:

Tempere as iscas de carne com o sal e o lemon pepper e grelhe em uma frigideira antiaderente. Sirva acompanhado de pães.

ISCAS DE MIGNON COM CREME

300g de iscas de filé mignon

Sal

Pimenta do reino

½ xícara de chá de creme de leite fresco

1/3 de xícara de chá de queijo gorgonzola picado

Modo de preparo:

Tempere as iscas de carne com sal e pimenta do reino a gosto. Grelhe em uma frigideira antiaderente e reserve. Faça uma mistura com o creme de leite fresco e o queijo gorgonzola picado. Sirva as iscas de carne acompanhadas do creme.