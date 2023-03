Conselho de Saneamento elege novo presidente e vice-presidente

O Conselho Municipal de Saneamento Ambiental (Comsan) está sob nova direção. Em reunião realizada ontem (23) Paulo José Correia foi escolhido para presidir o órgão, tendo como vice-presidente o vereador Roni Cardoso. O conselho é formado por representantes de vários setores da sociedade e tem a função de avaliar e propor políticas relacionadas ao abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto e também do lixo produzido na cidade.

A mudança na direção foi aprovada por unanimidade. Conforme os membros do Comsan, o objetivo é agilizar a tomada de decisões. “Historicamente a presidência do Conselho foi ocupada pelo diretor-presidente do Sanear, já é praxe”, explicou o representante da CDL, Geovane Reis Sales.

“Nem sempre os integrantes do conselho podem participar de todas as reuniões. Então é importante que a presidência seja ocupada por alguém que esteja sempre ativo. É mais prático e funcional”, completou o conselheiro Edegar Paz, representante da Unisal.

Paulo José Correia agradeceu o apoio e destacou a importância da atuação do Comsan. “Entendo que o Conselho é soberano e quero dar continuidade ao trabalho que vem sendo desenvolvido, ouvindo e buscando sempre o consenso através do diálogo”, afirmou.

AÇÕES

Durante a reunião o presidente anterior, Hermes Ávila de Castro, fez a prestação de contas referente ao exercício de 2022 e encaminhou a discussão sobre algumas ações que integram o planejamento estratégico para este ano.

Os conselheiros receberam ainda informações sobre programas já em andamento, com destaque para os que tratam da redução de perdas e da melhoria da eficiência energética. Também houve uma explanação sobre a substituição de hidrômetros antigos por modelos mais modernos.

Ficou definida a continuidade desses investimentos e a realização de campanhas informativas para esclarecer a importância da troca dos hidrômetros e os parâmetros utilizados no cálculo da tarifa. Também haverá um reforço de ações visando estimular o uso consciente das redes de água e esgoto.

O Conselho Municipal de Saneamento Ambiental foi instituído pela lei municipal nº 3221 de 10 de março de 2000, e é um órgão colegiado, de caráter consultivo e deliberativo, que integra a estrutura organizacional do Sanear.

Participaram da reunião representantes do Sanear, Unisal, ACIR, CDL, ARPA, Lions Clube, Câmara Municipal e das Lojas Maçônicas.