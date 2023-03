Continua lindo!

Demorei 42 anos para conhecer o Rio de Janeiro. Eu tinha medo, afinal, nos telejornais, especialmente os da rede Globo, a capital fluminense é mostrada como terra sem lei, como zona de guerra civil. Nada mais longe da realidade.

Claro que me refiro ao “Rio dos turistas”, o tal “do Leme ao Pontal”, que é bem policiado, com serviços de hotelaria, restaurantes, shopping centers, transporte etc.! Mas, quer saber? Já me aventurei por Madureira, bairro da zona norte da cidade, e não tive qualquer problema ali. Visitei as quadras da Portela (onde comi uma feijoada incrível) e a do Império Serrano, onde fui muito bem tratado. É que o melhor do Rio é o carioca!

A gente vai pra lá e, naturalmente, quer conhecer os principais pontos turísticos: Cristo Redentor, Pão de Açúcar, Arcos da Lapa, Maracanã, as praias de Copacabana (a melhor), Leme, Ipanema, Leblon e Barra da Tijuca, Lagoa Rodrigo de Freitas, Jardim Botânico, Parque Lage, Quinta da Boa Vista (o palácio que se incendiou), Feira de São Cristóvão, Morro de Santa Tereza, Bar da Laje, Pedra da Gávea, Pedra do Sal, Mirante de Santa Marta, a Vista Chinesa, Floresta da Tijuca, Palácio do Catete, Museus do Amanhã, de Arte Moderna, de Arte o Rio e da Terra, AquaRio, Rio Star (maior roda-gigante da América Latina), Cidade do Samba, a Apoteose do Carnaval, os muros da Urca, os Fortes de Copacabana e do Leme, a Praça XV, Paço Imperial, a Pira Olímpica, a Candelária, o Mosteiro de São Bento, Confeitaria Colombo, etc., etc., etc. Ufa! Que lista de atrações interminável, não!?

Mas o que torna o Rio mágico mesmo, como eu disse, é o seu povo. A gente tá de bobeira e já encontra uma pessoa famosa para conversar. Não é que me encontrei lá, e bati um papão, com Jairzinho, o “Furacão” da Copa de 1970!? Eu estava comendo uma pizza no Leme e ele sentou-se em uma mesa ao lado com a esposa e alguns amigos. Fui até ele e disse em tom sério: “Jairzinho, sou lá de Mato Grosso, é minha primeira vez no Rio e vou ‘tietar’ mesmo, tá bom!?”. Ele, prontamente, convidou a mim e à Rosana para nos sentarmos à mesa com eles e já acionou o garçom: “Aí, ‘mêrmão’, traz uma Brahma ‘pro’ irmão aqui!”. Eu disse: “Mas eu não bebo”. Ele arrematou: “Mas vai pagar igual!” Eu ri, paguei as Brahmas e conversei longamente com ele.

Tem, também, a turma que vende camiseta e artesanato na praia, gente da melhor qualidade. Você encosta e o assunto surge fácil, nunca vi igual. Eles são solícitos, sempre dispostos a ajudar. Claro que tem trombadinhas também. Mas, tomando os cuidados mínimos, você tem uma excelente experiência no Rio, a aniversariante do dia. Sim, hoje é dia da cidade do Rio de Janeiro, a Meca brasileira; cidade para a qual todo brasileiro precisaria se dirigir uma vez na vida, ao menos. Cidade maravilhosa, que continua linda…