O corpo de um homem foi encontrado boiando no Rio Vermelho, no Km 9 da Rodovia do Peixe, neste domingo (19), em Rondonópolis (MT).

Conforme informações, o corpo foi encontrado por pescadores e moradores do local.

O homem foi retirado da água pelos Bombeiros.

Equipes da Polícia Civil e Politec também compareceram na ocorrência.