Corpo é localizado embaixo de pé de limão nas imediações da avenida dos Estudantes

O corpo de um idoso identificado como Carlos Albertos Ramos de Menezes, 61 anos, foi localizado neste sábado (25), embaixo de um pé de limão que fica em frente ao Parque de exposição, em Rondonópolis-MT.

De acordo com as informações, uma pessoa parou no endereço para catar limões, quando se deparou com o corpo no local.

A Polícia Militar (PM) foi acionada, isolou o local e em seguida a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também chegou na ocorrência e constatou a morte.

A Polícia Civil e Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) também foram acionadas e conforme a perícia, a vítima teria morrido há cerca de três dias.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) e aparentemente não havia sinais de perfuração ou violência física.