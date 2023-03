Criança de 9 anos morre com dengue hemorrágica em Rondonópolis

Uma criança de 9 anos morreu com dengue hemorrágica, na UTI do Hospital Municipal, neste domingo (26), em Rondonópolis (MT). A criança foi para o PA Infantil na quinta-feira (23) e devido a gravidade foi encaminhada à Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

A Secretaria Municipal de Saúde informou que a criança chegou ao PA Infantil no dia 23 de março, às 17h45, com queixa de febre, dor no corpo, vômito. Pouco tempo depois, a criança apresentou grande piora com alteração de exames laboratoriais que apontaram o quadro de dengue hemorrágica, por isso foi encaminhada ao box da unidade para cuidados intensivos.

No dia seguinte, 24 de março, a criança foi avaliada novamente pela equipe médica que solicitou, devido a gravidade, a necessidade de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Ainda conforme informações, a Central de Regulação do Município fez o pedido de vaga para o Estado e para a Santa Casa de Rondonópolis, mas ambos não tinham leitos disponíveis.

Sem vagas no Estado, e devido a gravidade da criança, ela foi encaminhada e acolhida na UTI Municipal adulta, no dia 25, às 14h, onde recebeu os cuidados necessários, mas neste domingo(26), não resistiu.

ALERTA

Vale ressaltar que neste domingo (26), conforme informou a Regulação que na Região Sul do Estado, outras três crianças em estado grave aguardam vagas de UTI pediátrica, sendo uma de Poxoréu, uma de Jaciara, e outra de Rondonópolis.

As constantes chuvas tem influenciado no aumento dos casos de dengue em todo o país.

O município de Rondonópolis tem intensificado os mutirões de limpeza em vários bairros da cidade. Também tem tomado medidas como a aplicação de multas para proprietários de terrenos sujos e realizado orientações através dos órgãos competentes para a prevenção dos casos de dengue e leishmaniose.

A equipe de reportagem entrou em contato com a assessoria do Estado de Mato Grosso em busca de respostas sobre as UTIs, mas até a publicação desta matéria a resposta não foi encaminhada.