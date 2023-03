Criança é resgatada de ambiente insalubre e suspeitas de tráfico são detidas pela PM e PJC

Uma operação integrada da Polícia Militar e Polícia Judiciária Civil prendeu, na noite desta segunda-feira (27), três mulheres por tráfico de ilícito de entorpecentes e apreenderam 31 porções de cocaína e maconha, no município de Cocalinho. Na ação, os militares resgataram uma criança que vivia em ambiente insalubre.

Os agentes das forças de segurança monitoravam duas residências que seriam de integrantes de facção criminosa e que serviam como ponto de comercialização de entorpecentes na região.

Durante patrulhamento de rotina em torno dos endereços, as equipes identificaram uma adolescente de 17 anos saindo em uma motocicleta com uma mochila preta nas costas. A jovem foi até a casa de outras integrantes da quadrilha.

No momento da abordagem, a menor portava 20 porções de substância análogas à cocaína, pesando aproximadamente 481 gramas. Já na residência, outras duas mulheres foram identificadas, de 30 e 31 anos, estando uma delas acompanhada do filho de um ano e oito meses.

Em diligência no imóvel, dentro do quarto, as equipes encontraram uma bolsa com nove porções de cocaína, pesando 189 gramas, duas porções de maconha e três aparelhos celulares.

Os policiais constataram um estado de insalubridade na residência, na qual a criança era exposta, sem nenhuma condição de higiene e conforto. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o caso.

Diante do caso, as mulheres e o material apreendido foram encaminhados à delegacia para registro do boletim de ocorrência.