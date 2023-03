Crianças são encontradas nuas e amarradas em adega

Um adolescente foi apreendido e três homens foram presos em flagrante pelo crime de tortura de três crianças, na noite de segunda-feira (13), no bairro da República, região central de São Paulo.

Policiais civis estavam em patrulhamento pelo local quando ouviram os gritos de três crianças, de 11, 10 e 8 anos, que estavam amarradas e sem roupa dentro de uma adega. As vítimas foram libertadas e os suspeitos, de 24, 23, 20 e 16 anos, foram conduzidos ao 2º DP, onde a prisão foi formalizada. O adolescente foi apreendido.

O pai de uma das crianças contou que trabalha na região e havia deixado o filho brincando com outros dois amigos em frente ao estabelecimento, enquanto foi para casa tomar um banho. Segundo ele, cerca de 20 minutos após sair, enquanto retornava para o trabalho, o homem percebeu a presença de policiais em frente à adega e foi informado sobre a situação.

Vanessa, mãe do mesmo garoto, relatou que estava em casa quando o marido chegou e relatou que o filho e outros dois meninos foram resgatados. No local, as três crianças estavam sem roupas e amarradas com uma espécie de fita nas mãos. Segundo as vítimas, a situação fazia parte de uma “brincadeira”.

As crianças, seus responsáveis e o dono do estabelecimento envolvido foram encaminhados para a delegacia, onde prestaram depoimento. Na delegacia, o filho de Vanessa relatou à mãe que essa não era a primeira vez que o caso ocorria, e que, em situação anterior, o garoto havia sido agredido.

Os agentes localizaram o dono da adega, que foi identificado como autor do episódio. Foi arbitrada fiança ao proprietário do estabelecimento, que não foi paga. Os três maiores permaneceram à disposição da Justiça, já o menor foi encaminhado à Fundação Casa.

O caso foi registrado no 77° Distrito Policial de Santa Cecília.