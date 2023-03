Custo de produção do milho em MT registra alta de 14,11%

O Imea (Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária) divulgou relatório apontando atualizações sobre a safra de milho 2023. O levantamento aponta que o custeio da cultura para a safra 2023/24 ficou em R$ 3.475,11 por hectare, registrando uma alta de 14,11% ante ao ciclo 2022/23.

“Apesar da retração nos preços dos principais insumos, a primeira estimativa apontou um custeio maior devido a atualização dos painéis modais de custo de produção, no qual foi observado mudanças nas tecnologias utilizadas, bem como no manejo, estimuladas pela valorização do preço do milho nos últimos anos”, explicou o Imea.

Dessa forma, o Ponto de Equilíbrio para o milho no Mato Grosso teve aumento de 15,40% ante ao ciclo anterior. “Para que o produtor consiga cobrir suas despesas, considerando o COE e uma produtividade de 104,29/sc, é necessário que comercialize a sua saca de milho a pelo menos R$ 45,47”.

AVANÇO DO PLANTIO

Os técnicos do instituto também atualizaram o avanço do plantio da safra de milho 2022/23 no estado, apontando que 72,66% das lavouras estavam semeadas até a última sexta-feira (24), com um avanço semanal de 22,38%.

Na comparação com o mesmo período da safra passada, o atraso é de 10,08 pontos percentuais, já que em 25 de fevereiro de 2022, 82,74% da safrinha de milho já estava semeada. Todas as regiões do estado apresentam lentidão com relação ao ciclo anterior.