Defesa de Bolsonaro entrega à PF armas que ex-presidente ganhou de presente

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) entregou nesta sexta-feira (24) à Polícia Federal (PF) duas armas que o ex-chefe do Executivo recebeu de presente do governo dos Emirados Árabes. Dois advogados de Bolsonaro chegaram à sede da PF em Brasília por volta das 12h. A entrega dos armamentos foi determinada pelo Tribunal de Contas da União (TCU) nessa quarta-feira (22).

Segundo a PF, o fuzil da marca Caracal, modelo CAR 816, calibre 5,56 e uma pistola da mesma marca, modelo 1911, calibre 9x19mm serão periciados, acautelados e permanecerão à disposição do TCU.

Mais cedo, foi entregue à Caixa Econômica Federal um conjunto de joias avaliado em R$ 500 mil e que também foi um presente enviado a Bolsonaro.

Outras joias que o governo Bolsonaro tentou trazer ilegalmente ao país, avaliadas em R$ 16,5 milhões, ficaram retidas na Receita Federal. Um colar, um anel, um relógio e um par de brincos de diamantes eram presentes do regime saudita para o então presidente e a primeira-dama Michelle Bolsonaro e foram apreendidas no aeroporto de Guarulhos.

As joias estavam na mochila de um militar, assessor do então ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, que viajou ao Oriente Médio em outubro de 2021.

O caso também é alvo de um pedido da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) protocolado na Câmara dos Deputados em 8 de março. No requerimento, parlamentares argumentaram que é necessário investigar as denúncias da entrada irregular das joias no país. “As condutas incorrem no completo desrespeito aos princípios que regem a vida e os agentes públicos”, diz o pedido.