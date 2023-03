Deputada diz que prefeitura de Cuiabá age de má fé e prejudica crianças ao suspender contratos de CADs

A deputada estadual Janaina Riva (MDB) usou suas redes sociais no início da noite desta terça-feira (28) para externar seu espanto sobre o anúncio de suspensão por parte da Prefeitura de Cuiabá, do contrato das Cuidadoras de Alunos com Deficiência (CAD), que atuam nas escolas da rede municipal de ensino.

Segundo a parlamentar, além de ser uma irresponsabilidade sem tamanho, ela considera o anúncio de suspensão um jogo do prefeito Emanuel Pinheiro, quando afirma que seria uma determinação do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

“Não foi isso que disse o TCE. O contrato foi direcionado, com valor absurdo de mais de R$ 52 milhões enquanto as CADs recebem uma mixaria. O conselheiro sugeriu uma revisão, mas não a suspensão, pediu que a prefeitura regularize a situação porque o contrato está com sobre preço e direcionamento, ou seja, mais denúncia de corrupção. E agora, abusando daquelas que cuidam das crianças que precisam de acompanhando no ambiente escolar, em Cuiabá”, disse.

Segundo a deputada, ela deve acionar o Ministério Público. “Você que é mãe, pai de crianças com algum tipo de deficiência ou transtorno que demandam acompanhamento de CAD não se preocupe que isso não vai ficar assim e esse absurdo não vai persistir. O próprio TCE já entrou em contato com a prefeitura e disse que não foi isso que o conselheiro determinou, justamente por esse acompanhamento ser essencial. A prefeitura agiu de má fé para prejudicar as crianças”, finaliza.