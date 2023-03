Deputado apoia duplicação, mas solicita que governo construa novo Anel Viário em Rondonópolis

O deputado estadual Cláudio Ferreira (PTB) apresentou um pedido para que o governo do Estado realize um estudo de viabilidade técnica e, posteriormente, o projeto de um novo rodoanel para Rondonópolis. O parlamentar pontuou que o Município é um dos mais importantes para o setor logístico em Mato Grosso, pois nele há o encontro das rodovias federais BR 163/364 e as estaduais, MT- 270 e MT-130.

Com isso, a cidade tem um tráfego intenso, inclusive de veículos pesados. Aliás, Rondonópolis é conhecida como a “cidade do bitrem”. São mais de 10 mil semi-reboques registrados ali, destacou Cláudio Ferreira na sessão legislativa desta quarta-feira (8).

O deputado comentou que existe, por parte do governo, a intenção de duplicar o que hoje se chama de anel viário. Contudo, destacou, o que lá existe é apenas um quarto de anel viário e não contempla a necessidade logística da cidade. “Infelizmente, o governo investiu ali, em 2020 e 2021, mais de R$ 12 milhões naquela via que se chama anel viário e o dinheiro se perdeu por completo, porque a rodovia é obsoleta na parte estrutural. O anel viário atual não comporta o tráfego de veículos pesados”, disse. “O governo deve continuar investindo ali, mas ao mesmo tempo em que constrói um novo Anel Viário, para onde vai direcionar o tráfego pesado”, completou.

Nesse sentido, Cláudio pediu que o governo do Estado pense não apenas na questão estrutural do atual anel viário, mas que contemple as necessidades atuais, em uma nova realidade logística. “O anel viário, hoje, está dentro do perímetro urbano. Se duplicar ali e considerar como um anel viário, o problema também será duplicado”, concluiu o parlamentar.