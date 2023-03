Deputado cobra a construção de um novo Hospital Regional para Rondonópolis

Para suprir a alta demanda no Hospital Regional Irmã Elza Giovanella de Rondonópolis, que realiza atendimentos de média e alta complexidade, o deputado estadual Thiago Silva (MDB) reforçou a indicação de n.º 4.529/2021, em sessão plenária, na Assembleia Legislativa, para a construção de uma nova unidade hospitalar no município. A proposta é para amenizar a sobrecarga, ampliar e manter a prestação de serviços de qualidade e excelência aos 19 municípios das regiões sul e sudeste de Mato Grosso.

“Reforçamos novamente ao Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a necessidade da construção de um novo Hospital Regional, em Rondonópolis. Quando a unidade foi construída, na década de 90, a população da região tinha uma estimativa de 300 mil habitantes. Atualmente, alcançamos mais de 700 mil pessoas”, justificou o parlamentar.

Obras

Atualmente, o governo estadual investe mais de R$ 800 milhões para a construção de novos hospitais regionais, sendo em Cuiabá, Alta Floresta, Confresa, Juína e Tangará da Serra. A previsão de entrega das obras está para o primeiro semestre de 2024, onde contarão com uma estrutura mais ampliada e moderna.

“Da mesma forma que ocorrem em outras regiões, com a construção de unidades regionais, de forma justa, devido a população perecer da falta de assistência médica, queremos que ocorra na terceira maior cidade do Estado que é Rondonópolis. Com esses novos hospitais, os pacientes não vão precisar fazer deslocamentos de longas distâncias, para receber assistência na saúde”, explica Thiago Silva.

O período da pandemia da Covid-19, entre 2020 a 2022, e o aumento de sinistros de acidentes na cidade de Rondonópolis, foi uma das principais causas que apontaram a necessidade da abertura de uma nova unidade hospitalar no município, para evitar com que as pessoas fiquem em filas de esperas para a realização de cirurgias, principalmente por falta de leitos para fazer o devido atendimento.

Unidade – O Hospital Regional Irmã Elza Giovanella foi inaugurado, em abril de 2022, sendo que as obras iniciaram no início de 1991. Atualmente, é referência nas regiões sul e sudeste de Mato Grosso, em que faz atendimentos por meio da Central de Regulação, Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ou Unidades Básicas de Saúde (UBS). Também, a instituição conta com a atuação de mais de 900 profissionais, entre contratados e prestadores de serviço.