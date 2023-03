Deputado pede que colegas rejeitem projeto que quer disseminar a ideologia de gênero nas escolas

O deputado estadual Cláudio Ferreira (PTB) se posicionou contra o projeto petista que prevê a propagação da ideologia de gênero nas escolas de Mato Grosso. A proposta foi apresentada pelo deputado estadual Valdir Barranco.

“O deputado do PT (Partido dos Trabalhadores) está ‘viajando’. Ele quer transformar o ambiente escolar em um ambiente de deformação”, criticou o deputado conservador. Cláudio reforçou ainda que a escola é um ambiente de formação do indivíduo.

O parlamentar comentou que o projeto prevê a laicidade do Estado. Contudo, isso já é previsto pela Constituição Federal, portanto, o Estado já é laico. “O senhor está querendo que o Estado comece a dizer o que a pessoa tem que ser? Abrir precedente para que as pessoas digam a um menino, que nasce do sexo masculino, que ele não é homem, e que uma menina não é mulher?”, perguntou Cláudio.

Ainda em sua fala na sessão desta quarta-feira (22), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT), Cláudio pediu aos demais colegas que votem contra a proposta petista. “Quero pedir ao Plenário que a gente derrube, de uma vez por todas, esse projeto. Infelizmente, o deputado Valdir Barranco, do PT, viaja na maionese, de vez em quando, por aqui”, finalizou.