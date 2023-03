Deputados reúnem com mototaxistas para debater projeto sobre isenção de IPVA para categoria

Representantes de mototaxistas de diversos municípios de Mato Grosso marcaram presença na Assembleia Legislativa para tratar da isenção de impostos sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) e de tributos na compra de novas motocicletas a serem utilizadas pela categoria. Eles foram recepcionados pelos deputados estaduais Thiago Silva (MDB) e Eduardo Botelho (UB), presidente da Casa de Leis, para tratarem sobre o assunto.

A pauta discutida vem de encontro ao Projeto de Lei de n.º 392/2019 de autoria do parlamentar emedebista que reconhece a importância da atividade que é uma das opções aos usuários por ter preços acessíveis, rapidez e comodidade no deslocamento individual de passageiros de um local para outro. A proposta da matéria é semelhante às que já foram apresentadas, aprovadas e em execução nos estados de Goiás, Pará e Piauí.

“Junto do deputado Eduardo Botelho, estamos trabalhando para fazer o convencimento por parte do Governo do Estado da importância para a categoria de mototaxistas, pois os taxistas já possuem este benefício e devemos também contemplar e estender aos profissionais mototáxi que trabalham debaixo de sol e chuva para atender a população e garantir a sua renda. Precisamos fazer justiça para essa importante categoria, que tem nos solicitado este apoio desde o ano de 2019, quando ingressamos como deputado”, explica Thiago Silva.

Segundo o presidente do Sindicato de Mototaxistas de Mato Grosso, Vilson Neves, o projeto do deputado Thiago é de grande importância para a categoria. “Esperamos que o governo estadual se sensibilize, pois hoje somos cerca de 10 mil mototaxistas que precisam de um incentivo e apoio para continuar a desempenhar um trabalho de qualidade para a população”, posicionou.

O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, informou que junto de Thiago Silva será feito um levantamento com o Sindicato Estadual dos Mototaxistas e prefeituras municipais para checar o número exato de profissionais mototaxistas legalizados. “Em seguida, queremos ver qual será o impacto financeiro nas contas do Estado, para podermos convencer o secretário Rogério Gallo sobre a possibilidade da aprovação do projeto”, esclareceu.

De acordo com o Projeto de Lei em tramitação na Casa de Leis, ficarão isentos do pagamento de ICMS, as saídas internas e interestaduais promovidas pelos estabelecimentos produtores ou meio de seus revendedores autorizados, de motocicletas equipadas com motor de até 500 cilindradas, destinadas ao transporte de passageiros na modalidade mototáxi.