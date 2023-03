Descubra 6 destinos pouco conhecidos da Europa

Não há dúvida de que é ótimo viajar para as renomadas capitais europeias, como Paris, Londres e Roma, e fazer as tradicionais rotas turísticas. Por outro lado, as metrópoles mais famosas são também as mais cheias e caras. Se você gosta de explorar cidades menos óbvias, a Civitatis preparou uma lista com 6 destinos pouco conhecidos do velho continente. Todos eles são ótimas opções para a sua próxima viagem. Confira!

Sófia, Bulgária

Sófia, na Bulgária, ainda está entre os destinos pouco conhecidos da Europa, mas, pouco a pouco, ela tem sido descoberta pelos viajantes. Esta cidade é uma das capitais mais antigas do continente e fica localizada no oeste da Bulgária, na região dos Balcãs. Ao longo da história, Sófia passou por muitas reviravoltas. Foi dominada durante vários séculos por turcos, trácios e romanos e viveu um período comunista já no século 20. Por enfrentar relevantes e diferentes períodos históricos, Sófia é lar de museus, templos, teatros, além de outros monumentos de grande riqueza arquitetônica. E não são apenas monumentos ou fatos históricos que o visitante pode explorar neste lugar, a cidade também conta com belos parques, uma vida noturna agitada e atrações para todas as idades.

Hvar, Croácia

Hvar é uma ilha da Croácia no mar Adriático, uma das mais belas ilhas da Dalmácia. Também conhecida por ser uma cidade de verão, possui uma cultura peculiar, com elementos que relembram a sua importância náutica na Idade Média. A cidade portuária de Hvar é ideal para quem gosta de misturar história com natureza. Este lugar é composto por monumentos históricos, como muralhas do século 13, além de uma fortaleza no topo da colina e de uma praça principal, onde fica a Catedral de Hvar, da era renascentista. Além disso, a ilha conta com praias maravilhosas, como Dubovica, e campos de lavanda no interior.

Lozère, Languedoc, França

Lozère fica na região de Languedoc, no sul da França, e está entre os destinos pouco conhecidos na Europa que merecem a sua visita. Esse lugar é ideal para quem gosta de natureza. É uma região montanhosa, com uma altitude média de 1000 metros. E, pelo fato de a região possuir uma população muito baixa, o território consegue preservar um património paisagístico extraordinário, com fauna e flora diversificados.

Stavanger, Noruega

Stavanger é uma cidade situada no sudoeste da Noruega. Com paisagens de tirar o fôlego, montanhas e longas praias de areia branca, o local está na lista dos destinos pouco conhecidos na Europa. Atualmente, Stavanger e Sandnes são as capitais europeias do petróleo e da energia. A maior parte da renda populacional das duas cidades provém de atividades relacionadas com o setor petrolífero. Além disso, apesar de ser um dos destinos pouco conhecidos do continente, a indústria atrai visitantes de diferentes nacionalidades.

Apúlia, Itália

Todos conhecem a Itália por Roma, Veneza e Milão. No entanto, há destinos pouco conhecidos, como Apúlia, no sul do país. Ela fica na parte meridional e é banhada pelos mares Adriático e Jónico. Lá, você pode aproveitar para ver os campos agrícolas centenários e desfrutar de belas praias. Além disso, é possível explorar os lagos e a floresta selvagem Umbra. A história local, com suas celebrações e tradições, não pode ficar de fora do seu roteiro.

Ilhas Faroé, Dinamarca

As Ilhas Faroé também estão entre os destinos pouco conhecidos da Europa. O arquipélago, que fica entre a Escócia e a Islândia, é composto por 18 ilhas maiores e outras menores que estão desabitadas. A região é dependente da administração da Dinamarca, embora tenha moeda, língua e governo próprios. Como é um destino afastado da agitação das grandes cidades, é ideal para quem gosta de desfrutar de belas praias de águas límpidas e cristalinas. A região conta com magníficas cachoeiras, rica fauna marinha e várias outras surpresas.