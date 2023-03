Diferentes, graças a Deus!

Todas as manhãs, ao me sentar em frente ao computador que agora uso para compor este texto, deparo-me com o grande dilema: o assunto. Hoje, parecia fácil escolher o tema, afinal é Dia Internacional da Mulher. Mas, que escrever da mulher, meu Deus! Mais insondável que o mais profundo oceano é seu coração, mais alta que a mais alta montanha é sua graça, mais amplo que a própria amplitude é seu amor. Mulher, mulher.

Em nossa sociedade, ela tem sido privada de respeito, mas resiste. Nos lares brasileiros, ela é ameaçada, ofendida, agredida, morta, como em nenhum outro país. O mercado de trabalho não a valoriza, a política não lhe quer ceder espaço, no empreendedorismo elas são desacreditadas. O mundo para elas é muito mais difícil que para os homens. Mas elas resistem e continuam, não por causa dos homens, mas a despeito deles. Um homem tendo que enfrentar o mesmo desafio para viver que a mulher enfrenta todos os dias soçobraria em horas. Mas elas, ah, elas resistem!

Encontrei o porquê de alguns homens tratarem mal as mulheres: o medo. Homem fraco tem medo de mulher forte e, por isso, a agride. O machismo chauvinista nasce em corações masculinos covardes, que não se sentem confortáveis ao lado de mulheres maravilhosas. A propósito, “Mulher Maravilha” não é aquele personagem estereotipado dos quadrinhos, aquela mulher branca, de olhos azuis, de peitos (peitões, na verdade) apontados para o céu e pernas de fora. Isso não é “Mulher Maravilha”; é “sex simbol”.

Mulher maravilha foi minha mãe, que deixava o bife para eu e minha irmã comermos quando os recursos nos faltavam. Mulher maravilha é Dona Rosana, meu amor, que atravessou o pedaço mais escuro dos meus dias sem jamais desistir de mim, da vida e da nossa família. Mulher maravilha é a dona Ângela aqui da TV Cidade que, já tendo netinhos, resolveu ir para a escola aprender a ler e a escrever. Maravilhas são as mulheres, pois não desistem; elas resistem, como eu já disse três vezes acima.

Mas a mulher é mais que a resistência. Ela é encanto, luz, candura, graça, inteligência, altruísmo em evidência. Ela enxerga as pessoas, mesmo quando parece ser invisível ao companheiro, que só lhe nota o peito e a bunda. Ela mexe no cabelo, faz as unhas, as sobrancelhas, aplica cílios, maquia-se, e o marido nada percebe. Que idiotas são alguns homens. O elogio e o gracejo oferecidos a uma mulher lhe são como rosas, e petúnias, e lírios, e orquídeas. Mas pouco disso algumas recebem, infelizmente. Algumas, para receberem atenção, sexualizam-se, vulgarizam-se, a indicar o baixo nível de atenção que recebem em casa.

Mulher carece de afago, de respeito, de reconhecimento, de valorização. E esta carência é só mais uma prova de que a elas tudo isso tem sido negado. Como filho de uma mulher incrível, pai de duas meninas sensacionais e marido da melhor de todas que já conheci tenho que reconhecer: somos fracos sem a força da mulher, somos feios sem sua beleza, embrutecidos sem sua graça, vazios sem sua completude. Sem as mulheres, somos nada. Chega de as excluirmos, de as renegarmos, de as diminuirmos. Precisamos muito delas todas. Já disse que, sem a Rô, eu viraria um bobo de esquina.

A mulher é diferente do homem? Graças a Deus que sim!!! Mas nossas diferenças não são excludentes entre si; são complementares. Somos completos quando temos o traço feminino, o olhar feminino em nossas vidas. Obrigado a todas as mulheres incríveis que fazem parte da minha vida e que me ajudaram a ser quem hoje sou. Feliz Dia Internacional da Mulher para todas vocês! Viva a mulher!