Duas pessoas morrem após queda de avião em Goiânia

Ao menos duas pessoas morreram e quatro ficara feridas após a queda de um avião de pequeno porte, na tarde desta quarta-feria (22), em Goiás. O bimotor, de propriedade privada, havia decolado de Taiobeiras, no Norte de Minas, a 424 km de Belo Horizonte, rumo à capital Goiânia.

De acordo com os bombeiros, a aeronave teria sofrido uma pane elétrica, provocando a queda sobre uma casa, destruindo o telhado e alguns cômodos. Militares não informaram se algum morador estava no imóvel.

Ainda segundo os militares, momentos antes do acidente, o piloto manteve contato com a torre de transmissão e informou que precisava fazer um pouso de emergência, no aeródromo da cidade, mas não conseguiu chegar ao local e caiu. O destino inicial era o aeroporto Santa Genovena, mas o aeródromo estaria mais próximo.

As vítimas foram socorridas pelos bombeiros ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira, em Goiãnia. Segundo o hospital, os donos do avião são Bruno Rodrigues da Rocha, de 38 anos, e o sócio, Leonardo Rodrigues da Rocha, de 43 anos. Eles não resistiram aos ferimentos.

As outras vítimas que ficaram feridas são: Roberto Pereira Junior, que seria o piloto; Indira Mendes Maia – trabalha no marketing do grupo; Winnicius Duarth Alves Rodrigues – engenheiro do grupo; Priscila Fagundes Amaral, representante de uma imobiliária.

De acordo com a gerência do aeródromo de Goiânia, o avião prefixo PT VOV, tem como um dos proprietários o empresario Denerval Cruz, prefeito de Taiobeiras, que não estava na aeronave.