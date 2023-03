Duas pessoas morrem e quatro ficam feridas após avião cair sobre casas

Um avião caiu sobre casas em avenida movimentada de Goiânia e duas pessoas acabaram morrendo. Outras quatro ficaram feridas, sendo que uma das vítimas, teve uma parada cardíaca e precisou ser reanimado.

Os socorristas conseguiram estabilizar a vítima e levaram para o hospital de urgências da região. Todos os feridos estavam dentro do avião e já foram levados para o hospital. Nenhum morador das casas foi atingido.

O avião seguia de Minas Gerais para Goiânia e, por volta de 16h40, o piloto fez contato com a torre do aeródromo de Goiânia dizendo que precisava fazer um pouso de emergência. Ao que tudo indica, por causa de uma pane. As causas do acidente vão ser investigadas.