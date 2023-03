Dupla rouba caminhonete, foge e é presa após bater veículo em poste

Dois homens de 26 e 37 anos foram presos pela Polícia Militar (PM) pelo crime de roubo, na noite deste domingo (26), no Jardim Ipanema, em Rondonópolis (MT). A dupla é suspeita de roubar uma caminhonete S10 no bairro Monte Líbano.

A vítima disse que foi rendida pelos dois indivíduos armados e violentos, onde a todo momento faziam ameaças.

Em patrulhamento na tentativa de localizar o veículo que era equipado com localizador, foram feitas tentativas de parar a caminhonete com sinais sonoros e luminosos, mas os suspeitos não obedeceram às ordens de parada, e em alta velocidade empreenderam fuga pela Avenida Tiradentes em direção ao bairro Vila Canaã, vindo a colidir com um poste de energia no cruzamento da Avenida Rio Vermelho.

Com a força do impacto, o veículo ficou danificado e os suspeitos com escoriações.

Diante dos fatos, a dupla foi encaminhada para a 1ª Delegacia de Polícia.