Durante visita em Rondonópolis, Lula diz que quer voltar em 2024 para novas entregas

As entregas das chaves dos apartamentos do residencial Celina Bezerra aconteceu na manhã desta sexta-feira (3), em Rondonópolis (MT). Foram entregues 1.440 apartamentos. Algumas chaves foram entregues pelas mãos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que permaneceu no palco ao lado da primeira-dama Janja da Silva.

O evento contou com a presença de ministros, senadores, deputados, governador Mauro Mendes, prefeito José Carlos do Pátio entre outros representantes políticos e entidades religiosas.

Durante a entrega das chaves, as famílias contempladas se emocionaram junto com o presidente.

O prefeito José Carlos do Pátio agradeceu a presença de todos que estavam no local, inclusive o apoio político que sempre recebeu.

O presidente Lula ressaltou durante o pronunciamento que já faz 10 anos que as famílias aguardam pelas moradias que deveriam ter sido entregues em 2014.

“Esse conjunto já era para ter acabado. Vocês se lembram do golpe que deram na presidenta Dilma, quando tiraram a Dilma. Era para ter sido inaugurado em 2014 e está sendo inaugurado em 2023 exatamente pelo presidente do PT. Em 2024 vamos vir inaugurar mais outras casas” ressaltou Lula.

O presidente ainda falou sobre o momento em que o país vive.

“O Brasil deixou de ser o país da alegria, da verdade, do crescimento para ser o país da mentira. Vocês viram o que aconteceu. A gente vê todos os dias pessoas agredindo pessoas, a mentira predominou, o ódio predominou na nossa sociedade que gosta de música, dança, carnaval, trabalhar, mas o país foi tomado pelo ódio. Eu tenho o compromisso de restabelecer a fraternidade nesse país. Quando eu venho em um Estado, eu não quero saber se o Governador foi contra mim ou não. Não quero saber qual o partido, eu quero saber que ele foi eleito e temos que trabalhar juntos. Tratar com respeito, democracia e viver a nossa convivência mesmo na diversidade preocupado em trabalhar junto com vocês para que o povo possa trabalhar e crescer. Eu tenho 4 anos para a gente consertar esse país” pontua o presidente Luiz Inácio.