Ecoturismo foi responsável por 1 em cada 4 viagens à lazer realizadas no País

O ecoturismo ou turismo ecológico foi o principal motivo para uma em cada quatro viagens domésticas realizadas à lazer no Brasil em 2021. O dado do Boletim do Turismo Doméstico Brasileiro, desenvolvido pelo Ministério do Turismo e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), demonstra o quanto a atividade tem se tornado potente no Brasil. O segmento já entrou para a lista de motivos que ampliaram as viagens pelo país, com um acréscimo de 5% em relação ao ano anterior (2020).

“Temos 145 unidades de conservação nacional que ofertam cachoeiras, trilhas, esportes radicais e potencializam nosso capital turístico. Mas é preciso responsabilidade ao visitar esses locais, por isso, vamos trabalhar, junto com todos os órgãos do governo, defendendo um turismo cada vez mais sustentável, preservando a natureza e movimentando a economia dessas regiões”, lembra a ministra do Turismo, Daniela Carneiro.

O turismo ecológico também foi responsável pela atração de 18,6% de turistas estrangeiros que vieram ao país em 2019 em busca de lazer, segundo a Demanda Turística Internacional, desenvolvida pelo Ministério do Turismo. Entre os principais emissores destes viajantes estão países como China, México e Japão. Este último, inclusive, foi o que mais procurou os destinos turísticos brasileiros com atividades de ecoturismo.

O crescimento do segmento também foi evidenciado no aumento das visitações nas 145 unidades de conservação federais, administradas pelo ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade). Em 2021, foram contabilizadas 16,7 milhões de visitas. O número é o maior registrado em pelo menos cinco anos, superando o cenário pré-pandemia de Covid-19 — em 2017, quando foram registradas 10,7 milhões de visitantes.