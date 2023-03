Empresário de Rondonópolis, apontado como mentor de latrocínio, é investigado em mais dois crimes

O empresário de Rondonópolis preso na manhã desta quarta-feira (29) e apontado como mentor e um dos executores do caminhoneiro que teve o corpo jogado em uma região de mata na Serra da Petrovina é investigado em outros dois roubos. De acordo com o delegado Santiago Sanches, nos outros casos os motoristas também foram jogados de precipícios, mas conseguiram sobreviver.

Ao todo, quatro pessoas foram presas e uma continua foragida.

O que chama a atenção da polícia é como o empresário conseguia manter a vida dupla, sendo reconhecido como empresário em meio a sociedade.

Desaparecimento do motorista

O motorista de carreta, Antônio Marcos Alves, 52 anos, saiu da cidade de Comodoro, em fevereiro, para transportar um carregamento de fertilizantes em Rondonópolis, onde foi roubado. O caminhão que ele conduzia, um modelo Trator Scania, foi encontrado no dia 28 de fevereiro, em Campo Verde. O veículo foi localizado no pátio de um posto de combustível da cidade e a carga estava em uma propriedade rural, em um assentamento no município. Uma pessoa foi presa em flagrante pela receptação do veículo e com ela estavam o aparelho celular e cartão bancário da vítima.

Já um corpo, que pode ser o do motorista (a Polícia Civil aguarda resultados de exames de DNA para comprovação da identidade), foi encontrado debaixo de uma ponte, próxima à Serra da Petrovina, no município de Pedra Preta, no dia 08 de março. O corpo estava em avançado estado de decomposição e foi encaminhado ao IML de Rondonópolis para a perícia.

A investigação sobre o desaparecimento de Antônio Marcos Alves foi instaurada pela Derf de Rondonópolis que, desde a comunicação do desaparecimento da vítima, realizou diligências ininterruptas para localizá-lo.