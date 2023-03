Energisa promove mutirão de manutenção e atendimento no interior de Mato Grosso

Nesta semana, um mutirão de manutenção e atendimento, promovido pela Energisa, será realizado em Diamantino, Alta Floresta, Pedra Preta, Porto Estrela e Paranaíta. A ação faz parte do projeto Energia que Transforma que está rodando o estado todo. Confira o calendário abaixo.

Os moradores poderão fazer a troca de graça de lâmpadas incandescente e fluorescentes por lâmpadas de LED, que consomem menos energia. Para efetuar a troca, os clientes deverão ter em mãos uma conta de luz, RG e as lâmpadas antigas. Além disso, o caminhão do ‘Programa Nossa Energia’ vai mostrar à população como economizar na conta, com atividades para crianças, jovens e adultos.

As equipes de campo também vão percorrer as redes das cidades, trazendo melhorias na qualidade do serviço prestado. Um exemplo são as podas de árvores que estão tocando na rede.

Serviço

Diamantino

Atendimento: 14 de março.

Horário: das 8h às 16h

Local: Praça Deobray Cristofolli, Rua Babaçu, Bairro Novo Diamantino.

Alta Floresta

Atendimento: 15 de março.

Horário: das 8h às 16h

Local: Praça do Avião – A, R. C-2, 124 – C, Alta Floresta

Pedra Preta

Atendimento: 15 de março.

Horário: das 8h às 16h

Local: Praça Municipal Arlindo Domingos, R. Otávio Pitagula, 978-1100, Centro.

Porto Estrela

Atendimento: 16 de março.

Horário: das 8h às 16h

Local: Praça Central da Igreja Matriz – Av José Antonio de Faria, Bairro Centro.

Paranaíta

Atendimento: 17 de março.

Horário: das 8h às 16h

Local: Espaço a Assistência Social, Avenida Vereador João Lopo de Souza, s/n, Centro