Entidades e cooperativas realizarão ‘Mutirão da Coleta Seletiva’ no Jardim Iguassu

Educadores, cooperativas de reciclagem, ONGs e moradores do Jardim Iguassu vão se unir no próximo dia 01/04 para um grande mutirão de sensibilização sobre a importância da coleta seletiva. Além de promover a coleta, a iniciativa pretende divulgar informações sobre as vantagens e a forma correta de separar materiais que podem ser destinados à reciclagem.

O mutirão será promovido pelo Programa Mãos Pro Futuro, criado pela ABIHPEC -Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos, com a assessoria técnica da Visões da Terra, empresa de consultoria em sustentabilidade.

A iniciativa terá a participação do Serviço de Gerenciamento de Resíduos (Seger), das cooperativas Nova Esperança e Coopercicla, em parceria com várias instituições privadas e públicas – entre elas o Sanear e a Secretaria Municipal de Educação.

“A coleta seletiva foi universalizada em Rondonópolis no final do ano passado, mas ainda tem pouca adesão. Estamos unindo forças em um grande movimento para mostrar a importância e popularizar o hábito da reciclagem. Precisamos do apoio de todos”, diz Sebastião Fernando Jacinto, da Seger.

Atualmente Rondonópolis coleta mais de 6,3 mil toneladas de resíduos sólidos por mês e menos de três por cento vai para a coleta seletiva, que recolhe o chamado ‘lixo seco’ (plásticos, papeis, vidros e metais).

O material reciclável passa por uma triagem na Usina de Tratamento de Resíduo (UTR) e é comercializado com empresas especializadas. A renda é distribuída entre as duas cooperativas de reciclagem e ajuda a manter o sistema, que hoje também abre vagas de trabalho para várias reeducandas de Rondonópolis.

“Muita coisa que pode ser reaproveitada está indo para o lixo comum, o que aumenta os custos e também os danos ambientais. Ampliando a consciência da população sobre a importância da reciclagem vamos proteger o ecossistema, reduzir gastos públicos e teremos mais inclusão social”, destaca Fernando.

Durante o mutirão haverá o recolhimento de materiais recicláveis, palestras e também ação de divulgação do programa Mãos Pro Futuro com distribuição de panfletos contendo o calendário da coleta seletiva e orientações de como separar o lixo destinado à coleta seletiva.

“Até o momento conseguimos impactar 25.686 pessoas com as ações de sensibilização da parceria entre o Programa Mãos Pro Futuro e as cooperativas envolvidas, garantindo a reciclagem de cerca de 120 toneladas de resíduos todo mês, gerando trabalho e renda para 75 famílias cadastradas nas cooperativas”, destaca Oriana Rey, sócia-diretora da Visões da Terra.

COOPERATIVAS

A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Nova Esperança e a Cooperativa de Reciclagem de Lixo União Cidadã – Coopercicla estão localizadas respectivamente nos bairros Distrito Industrial e Jardim das Flores. Elas lideram um projeto pioneiro, sendo empreendimento sociais responsáveis pela destinação correta de resíduos de papel, papelão, plásticos, metais, vidro e eletrônicos. Além de promover a promovendo proteção ambiental, garantem ainda a inclusão socioprodutiva através da coleta seletiva.

PROGRAMA MÃOS PRO FUTURO

Criado pela ABIHPEC em 2006 com o propósito de criar oportunidades de trabalho, desenvolver e gerar mais renda àqueles que vivem da reciclagem de resíduos, contribuindo também com a preservação do meio ambiente.

A parceria com as cooperativas de reciclagem em Rondonópolis começou em 2019. Neste período foram realizadas várias atividades de educação ambiental e houve também a doação de equipamentos como prensas, empilhadeira, balança, EPIs e uniformes para os cooperados da Nova Esperança e Coopercicla, ajudando a estruturar o sistema.

Além de Rondonópolis, o programa está presente em outros 165 municípios de 26 estados brasileiros e no Distrito Federal. Atualmente a iniciativa reúne cerca de 180 cooperativas e mais de 200 empresas associadas à ABIHPEC, à Associação Brasileira das Indústrias de Produtos de Limpeza e Afins (ABIPLA) e à Associação Brasileira das Indústrias de Massas Alimentícias (ABIMAPI).

VISÕES DA TERRA

Consultoria em sustentabilidade sediada no Rio de Janeiro e São Paulo, é responsável pela implementação do Programa Mãos Pro Futuro nas cooperativas acima descritas, além de projetos em outros estados no Brasil.