Entrega de apartamentos no Celina Bezerra terá regras especiais para segurança

Para garantir a segurança de todos, quem for participar do evento de entrega dos 1.440 apartamentos do Residencial Celina Bezerra que acontece nesta sexta-feira (3) em Rondonópolis, às 7h, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, deve estar atento às regras estabelecidas.

Ao público, não será permitida a entrada no local com garrafas, embalagens de alumínio, objetos perfurantes, vidros, guarda-chuvas e capacetes. Álcool em gel somente poderá ser levado em embalagens de até 100 ml.

Alimentos devem ser embalados, frutas picadas em recipientes plásticos, sanduíches e biscoitos devem ser embrulhados em papel alumínio e não são permitidos talheres.

Somente serão permitidas bandeiras sem haste.

A recomendação é para que as pessoas não portem mochilas ou bolsas de maior tamanho para evitar atrapalhar o fluxo da revista de segurança.

No local do evento, serão montados pontos sinalizados para a disponibilização de água e será reservado espaço separado para o público preferencial.