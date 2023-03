Equipe Força e Ação se apresenta em Rondonópolis nesta sexta-feira

O município de Rondonópolis recebe nesta sexta-feira (10) o mega show de manobras radicais sobre duas rodas da equipe Força e Ação, patrocinado pelo Consórcio Honda.

O espetáculo está marcado para iniciar às 19h, em frente a Honda Moto Campo, na Avenida Presidente Médici, 4.700, no bairro São José Luiz. A entrada é gratuita.

O show é feito com motos de até 1000 cilindradas e conta com mais de 50 manobras diferentes, executadas com muitos efeitos especiais, explosões, moto lança-chamas, derrapagens, pirâmides e saltos em arcos de fogo.

Criada em 1990 por quatro jovens amigos apaixonados por motocicletas, a Força e Ação é a única equipe homologada pela Confederação Brasileira de Motociclismo (CBM) para shows de acrobacia com motos.

A equipe é formada pelos pilotos Fábio Rolim, conhecido como “Dentinho”, Stanley Mico, David Silva, Guilherme de Lima e Caio Pulhas.

O espetáculo em Rondonópolis está entre os shows de encerramento da turnê de 2022, uma vez que a Honda segue o calendário japonês, que termina em março. São em média 120 shows por ano.

Esta será a terceira vez que a equipe se apresenta na cidade do interior de Mato Grosso. A última apresentação ocorreu em 2015.

“A gente sabe que a galera de Rondonópolis gosta, o público vem, prestigia mesmo. Vai ser muito legal. É um show para a família. Até quem não gosta de moto acaba indo e gostando. Isso que é bacana”, revelou “Dentinho”.

Serviço | Mega Show de Manobras Radicais em Rondonópolis

Data: 10/03 (sexta-feira)

Horário: 19h

Local: Em frente a Honda Moto Campo, na Av. Presidente Médici, 4.700, bairro São José Luiz, Rondonópolis.