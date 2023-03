Escolas têm até sexta-feira (17) para inscrever estudantes na Olimpíada de Matemática

Estudantes das escolas de Mato Grosso têm até esta sexta-feira (17) para se inscrever na 18ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). A Olimpíada é um projeto nacional direcionado às escolas públicas e privadas brasileiras, realizado pelo Instituto de Matemática Pura e Aplicada – IMPA, com o apoio da Sociedade Brasileira de Matemática – SBM. Em Mato Grosso, o evento tem apoio da Secretaria de Estado de Educação (Seduc-MT).

Anualmente, a competição reúne mais de 18 milhões de estudantes do ensino fundamental e ensino médio, visando estimular e promover o estudo da matemática, contribuindo para a melhoria da qualidade da educação básica, além de identificar jovens talentos e incentivar o ingresso em universidades nas áreas científicas e tecnológicas. No ano passado, foram 1.129 instituições integrantes apenas em Mato Grosso, com mais de 360 mil estudantes inscritos.

São duas fases. Na primeira, é aplicada a prova objetiva, contendo 20 questões, que é diferenciada por níveis em cada escola inscrita. Na segunda etapa, a prova é estruturada de forma discursiva, contendo seis questões, também diferenciadas por níveis, aplicada em centros escolhidos pela OBMEP. Apenas os estudantes classificados participam dessa fase, segundo os critérios descritos no regulamento.

O estudante pode consultar a seção Provas e Soluções e resolver as provas de edições anteriores da OBMEP, bem como o Banco de Questões, que apresenta problemas elaborados pela equipe da Olimpíada. Na seção Matemática Mundo Afora estão diversas outras páginas com problemas de Olimpíadas de Matemática que também auxiliam os estudantes a se prepararem para as provas.