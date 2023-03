Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Bacharelado em Ciência e Tecnologia EAD

A Prefeitura de Rondonópolis, em parceria com a Universidade Federal de Mato Grosso, campus de Várzea Grande, estão com inscrições abertas até o dia 16 de abril para o curso gratuito de Bacharelado em Ciência e Tecnologia, por meio do Polo de Educação a Distância (EAD) de Rondonópolis, que abrange diversos municípios da região.

O curso terá duração de 2,4 mil horas, organizado em seis semestres, com 150 vagas disponíveis, além disso o curso é ofertado por meio de tecnologias de ensino a distância, possibilitando que os estudantes possam estudar de forma flexível, adaptando sua rotina à vida acadêmica. A Escola Técnica Estadual de Rondonópolis e a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) são apoiadoras desse projeto e disponibilizaram laboratórios para os momentos de aulas presenciais nos encontros semestrais.

Para se inscrever, a UFMT oferece diferentes maneiras de ingresso, entre elas a realização de prova de redação online e o uso da pontuação global obtida no ENEM, com valor de inscrição de R$ 90; para mais informações sobre inscrições, acesse o site www.ufmt.br/ingressoead .

A implantação do Polo de Educação a Distância de Rondonópolis é uma importante iniciativa para ampliar o acesso à educação na região, possibilitando que mais pessoas possam se qualificar e contribuir para o desenvolvimento do município.