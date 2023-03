Esteja avisado!

Notei que os textos que escrevo para esta coluna têm se tornado muito pessoais. Vez ou outra menciono fatos da minha vida, experiências passadas e até membros da minha família. Não quero entediá-lo com isto, mas procuro abstrair algum ensinamento ou lição que a vida me deu para poder transmitir algum conteúdo específico. Hoje, será para adverti-lo, querido leitor e leitora.

Certa vez, em meu escritório, tocou o interfone. A secretária anunciou-me: “Doutor Carlos, tem um senhor aqui que quer lhe falar. Disse-me que Deus o mandou vir aqui”. Pedi que o introduzisse na sala. Ela abriu a porta e o homem veio em minha direção. Estendi-lhe a mão para o cumprimentar e fiquei no vácuo porque, tão logo a porta se fechou atrás de si, ele passou a dizer em tom sacro: “Eis que eu, o Senhor teu Deus, te digo agora, meu servo. Por esses dias, entrará neste escritório uma causa tão grande como em nenhum outro jamais entrou nesta cidade. Receba! Sou eu, o Senhor te dando para cumprir aquilo que te hei referido e prometido”.

Ao terminar de me entregar a “profecia”, ele levou as duas mãos ao peito e suspirou: “Pronto! Está entregue!”. Convidei-lhe a se sentar e lhe ofereci água e café. Ele recusou e disse: Este seu servo está em ‘propósito’ (jejum), meu irmão. Sou pastor itinerante, não tenho uma congregação. Mas ando de cidade em cidade entregando as profecias de que sou comissionado pelo Senhor, como fiz para com você agora. Justamente por isso, não possuímos uma renda, mas vivemos pela fé, da misericórdia do Senhor e da bondade dos irmãos. Se o irmão quiser, inclusive, fazer uma doação para mim de 50 reais, eu ficaria grato”. Mandei-o caçar o que fazer e arrumar um emprego. Desconcertado, ele deixou meu escritório.

“Como é que um picareta como esse tem coragem para fazer uma coisa como essa?”, pensei. A resposta é óbvia: ele não crê em Deus, de fato. Todos quantos creem sabem que, um dia, se encontrarão com seu Criador e, portanto, temem usar o nome de Deus para ganhos pessoais. Os profissionais da fé, que se endinheiram com a fé dos outros, são desta mesma fé desprovidos. São apenas aproveitadores; lobos, e não pastores do rebanho de Deus. Eles pensam que não, mas a hora deles vai chegar. De Deus não se zomba.

Esses caras do “gospel business”, artistas famosos, pregadores “stand up comedy”, preletores de autoajuda e “coachs” espirituais, movimentam uma indústria financeira bilionária e encontraram na boa fé de seus seguidores só um meio de vida. O evangelho, porém, não cuida de ganhos pessoais, mas de ajuda ao próximo; não se trata do que você deseja, mas do que Deus quer; não pertine a receber, mas a doar-se.

Quando deixou o Egito, o povo de Israel levou consigo ouro dos egípcios, como Deus lhes prometera. Aquela riqueza seria utilizada no futuro para a construção do templo. Mas os israelitas usaram-na para fazer brincos e anéis e, por fim, um bezerro de ouro, um ídolo. Deus lhes deu o ouro e eles construíram algo para si mesmos com ele. Toda essa turma talentosa que há por aí na cristandade recebeu de Deus também seus talentos, mas resolveram lançar mão deles para edificar algo para seu próprio benefício, e não para edificar o verdadeiro templo de Deus, que são as pessoas, os irmãos. Os prédios dedicados a cultos, missas e encontros religiosos são, quase sempre, chamados de “igreja”, mas igreja não são. Os irmãos são a igreja, o Corpo de Cristo. É uma pena que gente com tanto talento prefira servir-se da igreja do que servi-la. Nada terão a receber do Senhor no reino dos céus porque já receberam sua recompensa por aqui mesmo. É uma tolice trocar o mundo porvir por dinheiro agora, mas há quem o faça. E como há.

Conheço muitos padres e pastores comprometidos de fato com o evangelho e que abrem mão da própria vida para se doarem a outros. Mas tem muita gente interesseira nesse meio também. Não seja incauto. Cuidado com os aproveitadores da fé.