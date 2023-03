Estudantes da rede estadual de MT têm até 23 de março para se inscrever no Concurso Internacional de Redação de Cartas

Estudantes da rede estadual de ensino de Mato Grosso têm até o dia 23 de março para se inscrever no 52º Concurso Internacional de Redação de Cartas para Jovens Estudantes, promovido anualmente pela União Postal Universal (UPU), sediada em Berna, na Suíça.

Podem participar estudantes de até 15 anos de idade, e a inscrição deve ser feita pela unidade escolar. Na etapa estadual haverá premiações entre R$ 2 mil e R$ 2,5 mil, e na fase nacional entre R$ 10 mil e R$ 10,5 mil.

Para o concurso deste ano, a organização pediu que os estudantes imaginem ser super-heróis e que a missão é “tornar todas as estradas do mundo mais seguras para as crianças”. Os alunos devem, então, escrever uma carta para alguém explicando quais superpoderes eles precisariam ter para cumprir essa missão.

O objetivo da competição é fomentar a escrita e a alfabetização, e incentivar a expressão da criatividade e o desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos de crianças e adolescentes. Os resultados serão divulgados no dia 8 de maio.

Concurso

No ano passado, o concurso recebeu mais de 1.600 cartas, de quase 900 escolas. Os Correios participaram de quase todas as 51 edições anteriores, desde 1972. O Brasil já ganhou três medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze. Na classificação internacional, o país ocupa a segunda posição, atrás apenas da China.

No Brasil, o concurso é realizado pelos Correios e é desenvolvido em três fases: escolar, estadual e nacional. A quarta etapa, que é a fase internacional, é feita pela UPU, da Suíça.

A participação começa por meio das escolas da rede pública de ensino, que selecionam, entre as redações de seus alunos, até duas cartas para representá-las.

Confira os detalhes sobre inscrições, regulamento e formulário de inscrição aqui.