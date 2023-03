Ex-esposa de Luis Fabiano revela que amante do jogador está grávida

Juliana Paradela, ex-mulher de Luis Fabiano, voltou às redes sociais nesta sexta-feira (10), e revelou mais detalhes sobre o caso extraconjugal do ídolo são paulino.

Na última quinta (9), o nome do ex-jogador virou assunto na internet após Juliana anunciar que ele seria pai novamente, fruto da relação dele com uma amante que, agora, seria sua atual companheira.

Segundo a advogada, que também anunciou a separação do matrimônio com Luis Fabiano, a suposta amante do jogador está grávida de sete meses, mas a notícia só foi descoberta ontem.

“Sobre o meu EX Marido…. Sinto pena dele do fundo do meu coração porque ele perdeu TUDO o que tinha de mais valioso na vida e já se deu conta disso”, diz Juliana, em um trecho do comunicado.

“Não me sinto pronta para compartilhar aqui os detalhes sórdidos dessa traição tão esdrúxula e repugnante”, completa.

Nas publicações, a advogada fala ainda que vai viver um recomeço em sua vida e lamenta que a relação com “Fabuloso” se encerrou “da pior maneira possível”.

Luis Fabiano ainda não se pronunciou sobre o caso.

A filha mais velha do jogador, Giovanna Clemente, de 19 anos, também foi às redes sociais e confirmou a informação de que o pai terá uma outra filha, fora do casamento.

Na publicação, a jovem prestou solidariedade à mãe. “Exemplo de mulher muito forte e que vai superar isso. Obrigada. Te amo”, escreveu Giovanna.

Como atleta profissional, Luis Fabiano disputou a Copa do Mundo de 2010 com a seleção brasileira. Por clubes, o centroavante, que se aposentou em 2021, tem passagens marcantes pelo São Paulo e Sevilla, clubes em que marcou mais de cem gols por cada um.