Ex-padrasto mata menino de 5 anos, amarra pedra na perna e joga criança no rio

Um homem de 33 anos foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de matar uma criança de 5 anos, filho da ex-namorada dele, no sábado (4), em Colíder (MT). Policiais civis e bombeiros realizaram buscas durante o sábado (4) e domingo (5) para tentar localizar o corpo da criança que foi jogado em um rio. O suspeito deve responder pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com a Polícia Civil, a família procurava pelo menino, que estava desaparecido desde sexta-feira (3).

Durante as diligências pelo paradeiro do menor, a equipe da Delegacia de Colíder reuniu imagens de câmeras de segurança nas proximidades da residência da vítima, que mostram o suspeito chegando ao local, conversando com a criança e depois a levando em uma motocicleta.

O homem confessou os crimes e informou que deixou o corpo da criança em um rio.

O suspeito teve um relacionamento anterior com a mãe da vítima e tinha confiança das duas crianças, filhos da ex-namorada.

As investigações apontam que no dia do crime a criança brincava na frente da casa dele junto com o irmão mais novo quando desapareceu. Imagens de um posto de combustível próximo à casa da criança mostram o momento em que o suspeito chega ao local em uma motocicleta.

Ele para em uma esquina, quando a criança o avista e se aproxima dele. A criança foi então colocada na garupa da motocicleta e ele diz à vítima que vai comprar uma marmita.

Ainda conforme a PC, o suspeito foi em direção à estrada para o município de Nova Canaã do Norte e parou na primeira ponte levando a criança até a beira do rio, dizendo que mostraria peixes para ela.

O criminoso, então, sufocou a vítima e depois que ela desacordou, amarrou uma corda na perna da criança com uma pedra e levou o corpo até o meio do rio.

Durante interrogatório, o suspeito confessou o crime, mas alegou não se lembrar do motivo de ter cometido o homicídio.

Ele passará por audiência de custódia e será encaminhado a uma unidade prisional.