Exportações de carne de aves cresce 130% em Mato Grosso

A exportação de carne de aves em Mato Grosso cresceu 130% no primeiro bimestre. É o que aponta o levantamento do Boletim Comex MT, produzido pelo Centro Internacional de Negócios (CIN) da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt).

Com relação ao mesmo período do ano passado, a receita saltou de US$ 18 milhões para US$ 41 milhões. O que representa em volumes, um aumento de 114%, passando de 9 mil toneladas para 19 mil toneladas.

Os dados mostram que o estado permanece na oitava posição no ranking nacional de exportações deste produto e corresponde a cerca de 3% da participação nacional.

“As principais operações são para o Oriente Médio e Ásia, tendo também comercialização de menor volume com África e América Central. Somente para a Arábia Saudita e Emirados Árabes foram exportadas mais de sete mil toneladas, o equivalente a U$ 16,5 milhões”, destaca Antonio Lorenzzi, supervisor do CIN/Fiemt.

Segundo o diretor do Sindicato das Indústrias de Frigoríficos de Mato Grosso (Sindifrigo-MT) e, empresário do setor, Cidinho Santos, a guerra na Ucrânia provocou uma demanda maior por alimentos e aliado a questão cambial houve um considerável aumento nas exportações de carne de frango para o Oriente Médio.

Mercado nacional

Apesar do grande volume destinado para exportação, segundo a ApexBrasil, cerca de 70% da produção de aves é destinada para o mercado interno. E atualmente, a exportação de carne de aves ocupa a sétima colocação no ranking nacional.

No primeiro bimestre, os estados que mais exportaram o produto foram: Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e Mato Grosso. Neste período, somente em carne de aves, o Brasil exportou US$ 1,4 bilhão, o equivalente a 730 mil toneladas do produto.