Família brasileira viaja pelo mundo a bordo de motorhome autônomo

Existem histórias que são realmente inspiradoras e renderiam filmes. Esse é o caso do sonho do casal Pablo Rodrigo Jacinto, 46 anos, e Karina Palla, 43 anos, que se conheceram em 2009 e compartilham a paixão por viagens desde então. O advogado e a fisioterapeuta viveram a primeira aventura juntos em 2013, ainda namorados, quando juntaram dinheiro e conheceram vários lugares do mundo em 500 dias, culminando com o casamento, que foi surpresa para a noiva em uma praia no Havaí.

Em 524 dias de mochilão pelo mundo, eles passaram por 33 países, conheceram lugares, culturas e pessoas incríveis. “Quando retornamos ao Brasil, casados e com Danielzinho na barriga, voltamos à rotina, mas certos de que faríamos outra grande viagem. Depois do nascimento do Daniel e da nossa Alice e com a família completa, decidimos marcar uma data para a realização da nova viagem: exatamente 10 anos depois da primeira. E desta vez de motorhome”, conta Karina. “Tudo que vivemos na primeira viagem, as experiências, o desapego, o contato com outras culturas, tudo isso serviu como combustível para essa grande decisão. Queremos mostrar aos nossos filhos como esse mundo é maravilhoso e aí surgiu a Expedição Curumim.”

Sobre o roteiro da viagem, a família, que mora atualmente em São Paulo, conta que vai deixar as coisas fluírem. “Começaremos pelo litoral nordestino, norte do Brasil e depois seguiremos pelo centro oeste, retornando ao sudeste para passar o Natal em família. Passado as festas, seguiremos para o Uruguai, Argentina, até o Ushuaia. Após atingir o extremo sul, subiremos pela costa do Pacífico em direção à América Central, EUA e Alasca. Depois de percorrer todas as Américas, o Motorhome será embarcado num navio para cruzar o Atlântico, com objetivo de percorrer toda a Europa, África (as duas costas), para depois seguir para Ásia e Oceania”, explica Pablo.

A jornada inclui ainda uma atenção especial à educação dos filhos, Daniel, 7 anos e Alice, 5 anos, os curumins dessa história. “Conversamos com várias famílias que estão viajando com filhos e decidimos matriculá-los na Clonlara School, uma escola americana que permite o ensino à distância, onde os pais ensinam e os tutores direcionam. A cada seis meses será realizada uma análise a partir do relatório diário que geraremos. Enquanto a viagem não começa, iniciamos em casa e depois continuaremos no motorhome. Tudo que a criança faz já é um aprendizado e com o ensino livre vão aprender muito na estrada, a partir do próprio interesse delas”, conta Karina, que fechou sua clínica de fisioterapia para se dedicar ao projeto. Pablo continuará trabalhando remotamente na sua empresa especializada em comprar e revender imóveis de leilão.

Acompanhe essa viagem no Instagram @expedicaocurumim

Sobre o motorhome

O veículo escolhido pelo casal para ser o novo lar é o modelo Sirius, versão de expedição da Sprinter, em uma carroceria de vinycell, bem resistente e com propriedade térmica. O chassi é reforçado. Na parte hidráulica, além do sistema hidrônico, o veículo conta ainda com filtragem completa, desde a entrada da caixa, com possibilidade de captar e tratar a água de rios e lagos, como o reuso da água que sai do chuveiro e da pia da cozinha, que volta para a caixa de água limpa.

Há autonomia também em energia, com um sistema solar com pelo menos 800 watts de geração, sistema Victron de energia, com gerenciador de energia e de inversor e o carregamento de energia pelo motor do carro. O veículo tem ainda baterias de lítio, para maior performance de energia.

A casa é completa com máquina de lavar, fogão de indução, sistema de aquecimento de água a diesel, que esquenta a água e o ambiente a partir do combustível original do tanque do carro. Conta com um sistema de proteção da caixa d ‘água para evitar congelamento, que é aquecida a partir do nível mínimo de temperatura para evitar o congelamento interno.

O mobiliário interno foi todo customizado pela fabricante brasileira para ter a melhor configuração para a família. E para a comunicação tem a antena de internet via satélite da Starlink, com toda a adaptação para ficar fixa no teto do carro e que funcione diretamente ligada à bateria da casa.