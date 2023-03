‘Festa da Flor’ marca a chegada da primavera na Madeira, em Portugal

A chegada da primavera no Hemisfério Norte é motivo de comemoração na Ilha da Madeira. Conhecido por sua exuberante beleza natural, o arquipélago cultiva diversas espécies de flores endêmicas, que podem ser encontradas pelos belos jardins espalhados por todo seu território. Sua importância para a cultura local é tão grande que a ilha tem um festival exclusivo: a Festa da Flor – uma manifestação artística secular com muita animação, música, exposições e desfiles.

O festival é, sem dúvida alguma, o evento mais emblemático e colorido da Madeira. Durante várias semanas, a capital Funchal se enche com o perfume das flores e com a alegria dos milhares de turistas que prestigiam a Festa da Flor. Neste ano, o evento acontece entre os dias 27 de abril e 21 de maio e contará com uma intensa programação, com destaque para o Cortejo Alegórico da Flor, celebração que anuncia a renovação e a esperança.

A construção do Muro da Esperança, simbolizado pela colocação de flores pelas crianças, é um momento único da Festa da Flor. Mas o ponto alto é o Cortejo Alegórico da Flor com mais de mil figurantes, que invade as ruas da cidade com carros alegóricos floridos e repletos de criatividade.

A festa tradicional também tem outras atrações, como o Mercado das Flores, onde é possível conhecer inúmeras espécies, a Exposição das Flores, com flores cultivadas com muito esmero, que posteriormente são avaliadas por um júri especializado, os tapetes de flores que colorem o centro de Funchal em uma belíssima forma de expressão artística, além de workshops e mostras de artesanato.