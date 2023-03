Gato é encontrado com tatuagem de gangue em cadeia

Um gato com a tatuagem de uma gangue foi encontrado em uma cela da prisão estadual Cerso Nº 3 em Juarez, no México. O desenho na pele do animal, que é da raça sphynx, conhecida por não ter pelagem, tinha a frase “hecho en Mexico” (feito no México, em tradução livre), comum entre os membros da gangue Mexicles.

O resgate aconteceu após uma rebelião no presídio em 1º de janeiro, no qual sete detentos e dez guardas foram mortos. Segundo informações do Mirror, homens fortemente armados derrubaram o portão da prisão para tentar resgatar Ernesto “El Neto” Alfredo Piñon.

A polícia encontrou um total de nove animais dentro das celas do presídio. Além disso, foram apreendidos dinheiro, drogas, televisões, instrumentos musicais e até um touro mecânico.

O pet dos prisioneiros foi colocado para adoção e milhares de pessoas de vários países se candidataram para adotar o bixano. As autoridades selecionaram dez pessoas que terão a chance de tentar adotar o mascote: sete dos EUA, dois de Juarez e um de Oaxaca.

A identidade do novo dono não será revelada para que ele não se torne alvo de gangues.