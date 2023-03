Gefron apreende 75 quilos de pasta base e cloridrato de cocaína

Policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) apreenderam, aproximadamente, 75 quilos de drogas, sendo 65 quilos de pasta base de cocaína e 10 de cloridrato de cocaína, durante patrulhamento realizado na madrugada deste sábado (04.03), no município de Porto Espiridião .

A apreensão fez parte da Operação Horus – Guardiões de Fronteiras, de combate aos crimes transfronteiriços realizada no Estado. O prejuízo ao crime organizado é estimado em mais de R$ 1,4 milhão.

Durante patrulhamento em uma região de mata localizada no município, a equipe se deparou com quatro indivíduos caminhando pela região de mata densa no município e carregando nos ombros alguns fardos, também conhecidos como “cangas” e que são usados pelas chamadas “mulas humanas” para o transporte de drogas.

Neste momento, foi emitida ordem policial de parada, mas os suspeitos não obedeceram e atiraram contra a equipe policial, que de imediato reagiu contra a injusta agressão. Posteriormente, os suspeitos fugiram do local.

Imediatamente, foram realizadas varreduras e buscas na região, na tentativa de prender os suspeitos, sendo localizadas quatro “cangas” contendo o cloridrato de cocaína, uma substância pura forma de um sal sem presença de impurezas ou adição de outros componentes usados no preparo para o comércio, e a pasta base de cocaína, somando aproximadamente 80 quilos de entorpecentes.

Também foram encontradas 400 munições de fuzil calibre 7.62mm.

A droga e as munições foram encaminhadas para a Delegacia Especial de Fronteira para as devidas providências.