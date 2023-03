Governador anuncia a convocação de 980 classificados em concurso da Segurança

O governador Mauro Mendes anunciou o chamamento inicial de 980 profissionais para compor os quadros da Segurança Pública de Mato Grosso.

Os agentes, que realizaram concurso público de cadastro de reserva, no ano passado, serão convocados por ordem de classificação. A lista dos classificados para os cargos será divulgada na próxima semana.

Passam a integrar as forças de Segurança: na Polícia Militar, 515 novos soldados, 30 oficiais e 5 médicos; na Polícia Civil, 180 investigadores, 120 escrivães e 15 delegados; e nos Bombeiros 100 soldados e 15 oficiais.

“Esses profissionais terão um prazo para entregar os documentos para as nomeações. Haverá um treinamento e capacitação, e ao final desse processo eles integrarão nossas forças de Segurança, prestando importantes serviços. Eles vão reforçar principalmente as nossas unidades do interior de Mato Grosso, onde o déficit é maior. Na Polícia Militar, será a primeira vez na história que teremos todas as nossas unidades com o quadro mínimo completo”, relatou o governador.

De acordo com o secretário de Segurança Pública, Coronel César Roveri, a escolha do quantitativo ocorreu de forma técnica, com base nos relatórios da Secretaria de Estado de Segurança Pública e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão.

“O governador elevou o número de profissionais a serem chamados, por entender a importância do trabalho realizado pelas forças de Segurança. Agradeço por atender essa necessidade da Segurança Pública e, acima de tudo, atender o interesse do povo de Mato Grosso”, destacou.

O deputado estadual Elizeu Nascimento, que é militar, pontuou a importância do chamamento, que vai permitir o incremento de ao menos 14 militares em cada cidade do interior.

“Vai ser um grande reforço para a segurança da população. Parabenizo pelo cumprimento do compromisso de anunciar o quantitativo em março”, disse.

Também participaram do anúncio: os deputados federais Fabio Garcia e coronel Assis; o presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho; os deputados estaduais Beto Dois a Um e Janaina Riva; o secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho; a delegada-geral da Polícia Civil, Daniela Maidel; a comandante-geral interina da Polícia Militar, coronel Francyanne; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Alessandro; a secretária-adjunta do Procon, Gisela Simona.