Nesta sexta-feira (31.03), a partir das 8h30, o governador Mauro Mendes anuncia o chamamento dos aprovados no concurso da Segurança Pública.

O anúncio será feito no Palácio Paiaguás, após reunião com os deputados da base na Assembleia Legislativa.

A divulgação do chamamento será realizada ao vivo pelas redes sociais do Governo de Mato Grosso e do governador.