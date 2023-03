Governador autoriza construção de 2.926 unidades habitacionais em Primavera do Leste

O governador Mauro Mendes autorizou a construção de 2.926 unidades habitacionais em Primavera do Leste, voltadas às famílias de baixa renda.

O anúncio foi feito na manhã desta quarta-feira (08), durante reunião com o prefeito em exercício Ademir Goes; o presidente da Câmara, Temazin Pedreiro; e o secretário-chefe da Casa Civil do Estado, Mauro Carvalho.

Mauro Mendes já havia autorizado 1926 casas, em reunião anterior com o prefeito Léo Bortolin.

“O prefeito Ademir nos mostrou o crescimento da cidade de Primavera, a importância que ela tem para o agronegócio da região e falou de um dos grandes desafios que têm em Primavera e em Mato Grosso, que é a construção de moradias de interesse social. Vamos atender mais 1000 apartamentos para a cidade de Primavera, então ao todo serão 2926 casas”, relatou o governador.

De acordo com Mauro Mendes, a parceria será estabelecida da seguinte forma: a Prefeitura entra com o terreno, o Estado irá repassar subsídio de R$ 15 mil por unidade e a Caixa Econômica Federal fará o financiamento dos valores restantes para a construção.

Somente nessas 2.926 casas, o Governo de Mato Grosso deverá aportar R$ 43,8 milhões, subsídio que será importante para reduzir o valor das prestações dos contemplados.

O prefeito em exercício agradeceu o apoio do Estado e contou que o déficit de moradias populares é uma das principais demandas do município.

“Mostrei ao governador o crescimento da cidade de Primavera, e o Censo do IBGE também mostra isso. Hoje o nosso gargalo é moradia e precisamos avançar. Estou muito feliz em anunciar essa notícia, porque nos próximos meses vai acontecer essa obra tão esperada para Primavera do Leste ressaltou.

Ao todo, a meta do Governo do Estado é viabilizar a construção de 40 mil casas populares em Mato Grosso nos próximos quatro anos no programa SER Família Habitacional, liderado voluntariamente pela primeira-dama Virginia Mendes.