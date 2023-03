Governador lança operação Amazônia de combate ao desmatamento ilegal na próxima terça-feira (7)

O governador Mauro Mendes lança, na próxima terça-feira (07.03), a Operação Amazônia para intensificar o esforço conjunto entre os órgãos e instituições parceiras na prevenção e combate ao desmatamento ilegal. O evento acontecerá às 7h30, na Praça das Bandeiras, localizada no Centro Político Administrativo, em Cuiabá.

O objetivo é intensificar as ações em campo para reduzir os índices de desmatamento ilegal em Mato Grosso. De modo estratégico, serão fiscalizados os alertas de desmatamento identificados por imagens de satélite de alta resolução. Com isso, o Estado age rápido e impede a continuidade do desmatamento ainda no início.

A operação integra os órgãos que fazem parte do Comitê Estratégico para o Combate do Desmatamento Ilegal, a Exploração Florestal Ilegal e aos Incêndios Florestais (CEDIF-MT), que é presidido pelo governador. Entre eles, as Secretarias de Estado de Meio Ambiente, Segurança Pública, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Judiciária Civil, Indea, Ministérios Públicos Federal e Estadual, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ibama, ICMBio e Funai.