Governo autoriza intervenção em presídios do Rio Grande do Norte

O governo federal autorizou nesta quarta-feira (15) o envio de uma força-tarefa de intervenção penitenciária ao Rio Grande do Norte com o objetivo de conter os ataques violentos registrados em ao menos 20 cidades do estado desde o início desta semana. A medida, publicada no Diário Oficial da União, foi assinada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino.

Segundo o ato, a força-tarefa vai atuar por 30 dias, a contar desta quarta, para exercer a coordenação das ações das atividades dos serviços de guarda, de vigilância e de custódia de presos. A operação terá o apoio logístico e a supervisão dos órgãos de administração penitenciária e segurança pública do estado.

A força-tarefa tem como objetivo reinstaurar a ordem e a segurança interna das instalações de estabelecimentos prisionais e atua em caráter pontual e temporário diante de situações extraordinárias de grave crise nos sistemas penitenciários dos estados do país.

Os ataques criminosos registrados no Rio Grande do Norte, de acordo com a polícia, têm sido organizados por facções que agem de dentro das prisões. Segundo a Secretaria de Segurança e Defesa Social do estado, até as 14h30 desta quarta 39 suspeitos foram presos.

Apreensões e mortes

Além disso, nove armas de fogo, um simulacro de arma de fogo, 35 artefatos explosivos e dois carros foram apreendidos, assim como dinheiro, drogas e munições. Cinco mortes já foram confirmadas, de acordo com a pasta.

Na terça-feira (14), o governo federal autorizou o uso da Força Nacional no estado. Desde o pedido formal de apoio feito pelo Governo do Rio Grande do Norte, 105 agentes desembarcaram na unidade da Federação para dar apoio ao trabalho realizado pelas instituições estaduais de segurança.